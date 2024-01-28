Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Tatlıses, Çıkış İçin Junior İbrahim'i Beklerken Junior Sinan'ı İlk Kez Gösterdi!
Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Tatlıses, Çıkış İçin Junior İbrahim'i Beklerken Junior Sinan'ı İlk Kez Gösterdi!
İkiz bebeklerini geçtiğimiz günlerde kucağına alan ve minik İbrahim Ayel'in ameliyatının ardından iyileşmesini bekleyen Yasemin Tatlıses'ten Sinan Emir'le ilk paylaşım geldi!
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğlu İdo Tatlıses yıllardır gündemimizde fakat kabul etmek lazım, kendisi dünyalar güzeli Yasemin Şefkatli'yle bir ilişkiye başladığından beri hiç olmadığı çok mercek altında!
İlişkilerine 2017'de başlayan ikili, buram buram samimiyet ve aşk kokan paylaşımlarının yanında İdo Tatlıses'ın bir aşk adamına dönüşmesiyle beraber herkese "Nasip olur mu?" dedirten çiftler arasına çoktan girmişti.
2021'de aldıkları evlilik kararı ve görkemli düğünleriyle daha da parladılar! O gün bugündür sosyal medyanın en sevilen ve imrenilen çiftleri arasına girdiler.
Bir de üstüne ""Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" haberi gelince ortalık iyice şenlendi!
İkiz erkek bebekler beklediğini öğrendiğimiz çift, çocuklarına dedelerinin (İbrahim ve Sinan) ismini koymaya karar verdiklerini açıkladı.
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22 Ocak'ta junior Tatlısesler dünyaya geldi! Bebekleri ilk önce babaları İdo Tatlıses'in kucağında gördük.
İdo Tatlıses'in biricik eşine doğum günü paylaşımıyla anne kucağındaki huzurlarına da şahitlik ettik!
Ardından çiftin tüm sevenlerini endişelendiren haber İbrahim Tatlıses'ten geldi. İbrahim Tatlıses, ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu ve ameliyat geçireceğini duyurduktan sonra torunu için dua istedi!
Neyse ki çok geçmeden ameliyat olan ikiz İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu anne Yasemin Şefkatli Tatlıses açıkladı 🧿
Geçtiğimiz saatlerde ise dört kişilik yeni aileden yeni paylaşım geldi! Yasemin Şefkatli Tatlıses, hastaneden çıkmak için İbrahim Ayel'i beklerken, Sinan Emir'i de ilk kez "sarı kafalar" notuyla paylaştı!
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Ayrıca İbrahim Ayel'in de çok daha iyiye gittiğini ekledi ve yalnızca "Ayel" diye hitap ederek, ikizlerin Ayel ve Emir isimlerini kullanacaklarının da sinyalini vermiş oldu.
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