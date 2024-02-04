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Kiralık Aşk'ın Koriş'i Onur Büyüktopçu Ekranda Gördüğü İsimlerden Sonra Midesinin Bulandığını Söyledi

Kiralık Aşk'ın Koriş'i Onur Büyüktopçu Ekranda Gördüğü İsimlerden Sonra Midesinin Bulandığını Söyledi

GNS
GNS - Onedio Editörü
04.02.2024 - 11:12

Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu'yu bir kısmımız Kiralık Aşk dizisinden, bir kısmımız ise Yemekteyiz programından tanıyoruz. Son dönemde ekrandan uzak olan ve tiyatro yapan Büyüktopçu, basın mensuplarıyla karşılaştığı sırada 'Midem bulandı artık ekranda görünce...' diyerek isyan etti.

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2003 yılında Lise Defteri ile başladığı oyunculuk kariyerinde pek çok fenomen dizide rol alan Onur Büyüktopçu'nun yıldızı, Kiralık Aşk ile parladı.

2003 yılında Lise Defteri ile başladığı oyunculuk kariyerinde pek çok fenomen dizide rol alan Onur Büyüktopçu'nun yıldızı, Kiralık Aşk ile parladı.

Lise Defteri ile başladığı kariyerinde Yabancı Damat, Doktorlar, Kavak Yelleri, Kutsal Damacana gibi pek çok fenomen işte rol alan Büyüktopçu, Kiralık Aşk ile büyük bir çıkış yakalamıştı.

Koray Sargın yani namı diğer Koriş karakterine hayat veren Onur Büyüktopçu, bizzat kendisi bir fenomen haline gelmişti.

Koray Sargın yani namı diğer Koriş karakterine hayat veren Onur Büyüktopçu, bizzat kendisi bir fenomen haline gelmişti.

Ardından Jet Sosyete ve Menajerimi Ara gibi yapımlara konuk oyuncu olarak dahil olsa da, uzun süredir bir projede izleyemiyoruz kendisini. Bu yıl vizyona girmesi beklenen Aşk Filmi isimli sinema filmini ise sabırsızlıkla bekliyoruz.

Tabii bir yapımda rol almıyor dedik ama ekrandan uzun süredir uzak değil. 2017-2019 yılları arasında Yemekteyiz'i sundu Büyüktopçu.

Tabii bir yapımda rol almıyor dedik ama ekrandan uzun süredir uzak değil. 2017-2019 yılları arasında Yemekteyiz'i sundu Büyüktopçu.

Yemekteyiz'in sevilen ismi haline gelmişti ki, iki senenin sonunda programdan ayrılma kararı aldı. Ardından Damat Bayıldı ve Çarkıfelek gibi programlarda sunuculuk yapmıştı.

2020 yılında Gelinim Mutfakta'ya sunucu olarak dahil oldu fakat 2021'de o programdan da ayrıldı.

2020 yılında Gelinim Mutfakta'ya sunucu olarak dahil oldu fakat 2021'de o programdan da ayrıldı.

Sunuculuk konusunda kendisi çok sevilse ve aransa da, dizi-film projelerine daha fazla yoğunlaşmak istiyor anladığımız kadarıyla Onur Büyüktopçu.

Şu sıralar Burcu Binici ile birlikte Freud'un İnsanları isimli tiyatro oyunları için sahneye çıkıyorlar.

Şu sıralar Burcu Binici ile birlikte Freud'un İnsanları isimli tiyatro oyunları için sahneye çıkıyorlar.

3 Ekim 2023'te başladıkları Freud'un İnsanları için Onur Büyüktopçu'nun oldukça mutlu ve hala heyecanlı olduğunu görüyoruz sosyal medya paylaşımlarından. Hatta partneri Burcu Binici için 'iyi ki' diyor.

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Geçtiğimiz günlerde kendisine dizi teklifi gelmemesine isyan eden Onur Büyüktopçu, bu sefer de ekranda hep aynı isimleri gördüğü için isyan etti.

Geçtiğimiz günlerde kendisine dizi teklifi gelmemesine isyan eden Onur Büyüktopçu, bu sefer de ekranda hep aynı isimleri gördüğü için isyan etti.

Kiralık Aşk'tan sonra kendisine hep Koriş gibi roller geldiğini ve bu durumdan hoşlanmadığını dile getiren Onur Büyüktopçu, şimdi de ekranda sürekli aynı isimlerin olmasından sıkıldığını dile getirdi.

"Midem bulandı herkesi sürekli aynı işte görmekten. Bir işi bitiyor başka işe..."

Büyüktopçu'nun bu sözleri geçtiğimiz gün Twitter üzerinden yerli dizi sektörüne veryansın eden Kaan Sekban'ın sözlerini de yeniden gündeme getirdi.

Büyüktopçu'nun bu sözleri geçtiğimiz gün Twitter üzerinden yerli dizi sektörüne veryansın eden Kaan Sekban'ın sözlerini de yeniden gündeme getirdi.
twitter.com

'Türkiye’de yerli dizi izlemeyi işkence haline getiren şey %90 aynı isimleri görmek. Zaten iyi senaryo hak getire, çoğu Kore’den arak, bi de seyirciyle dalga geçer gibi paso belli kişileri görünce merak bile etmiyor insan. Binlerce konservatuar öğrencisi için de ne umut kırıcı😕'

Bu ifadeleri görenler ise tamamen hak verdiklerini dile getirmekten çekinmedi.

Bu ifadeleri görenler ise tamamen hak verdiklerini dile getirmekten çekinmedi.

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