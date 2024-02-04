Kiralık Aşk'ın Koriş'i Onur Büyüktopçu Ekranda Gördüğü İsimlerden Sonra Midesinin Bulandığını Söyledi
Kiralık Aşk'ın Koriş'i Onur Büyüktopçu Ekranda Gördüğü İsimlerden Sonra Midesinin Bulandığını Söyledi
Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu'yu bir kısmımız Kiralık Aşk dizisinden, bir kısmımız ise Yemekteyiz programından tanıyoruz. Son dönemde ekrandan uzak olan ve tiyatro yapan Büyüktopçu, basın mensuplarıyla karşılaştığı sırada 'Midem bulandı artık ekranda görünce...' diyerek isyan etti.
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2003 yılında Lise Defteri ile başladığı oyunculuk kariyerinde pek çok fenomen dizide rol alan Onur Büyüktopçu'nun yıldızı, Kiralık Aşk ile parladı.
Koray Sargın yani namı diğer Koriş karakterine hayat veren Onur Büyüktopçu, bizzat kendisi bir fenomen haline gelmişti.
Tabii bir yapımda rol almıyor dedik ama ekrandan uzun süredir uzak değil. 2017-2019 yılları arasında Yemekteyiz'i sundu Büyüktopçu.
2020 yılında Gelinim Mutfakta'ya sunucu olarak dahil oldu fakat 2021'de o programdan da ayrıldı.
Şu sıralar Burcu Binici ile birlikte Freud'un İnsanları isimli tiyatro oyunları için sahneye çıkıyorlar.
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Geçtiğimiz günlerde kendisine dizi teklifi gelmemesine isyan eden Onur Büyüktopçu, bu sefer de ekranda hep aynı isimleri gördüğü için isyan etti.
"Midem bulandı herkesi sürekli aynı işte görmekten. Bir işi bitiyor başka işe..."
Büyüktopçu'nun bu sözleri geçtiğimiz gün Twitter üzerinden yerli dizi sektörüne veryansın eden Kaan Sekban'ın sözlerini de yeniden gündeme getirdi.
Bu ifadeleri görenler ise tamamen hak verdiklerini dile getirmekten çekinmedi.
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