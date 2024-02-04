İbrahim Selim'in Eşine Gelin Hamamı Öneren Bartu Küçükçağlayan "Sen Bunca Zamandır Neredeydin?" Dedirtti
İbrahim Selim'in Eşine Gelin Hamamı Öneren Bartu Küçükçağlayan "Sen Bunca Zamandır Neredeydin?" Dedirtti
Magazinin 'enteresan' olarak görülen isimlerinden bir tanesi Bartu Küçükçağlayan bildiğiniz gibi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan tutun da konserlerine kadar pek çok konuda marjinalliğini konuşturan Küçükçağlayan, İbrahim Selim'in eşine önerdiği gelin hamamıyla herkesi kahkahalara boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan'ı aslında hepiniz Yalan Dünya'nın Orçun'u olarak tanımışsınızdır.
Son olarak Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete'de Gündüz karakterine hayat veren Bartu Küçükçağlayan, uzun süredir müzik kariyerine odaklanmış durumda.
Her zaman kendine has bir tarzı olan Bartu Küçükçağlayan, kimilerine göre farklı ve marjinal olsa da biz şahsına münhasır demeyi tercih ediyoruz.
Bilmeyenleriniz için ünlü isim 2019 yılında sevgilisi Merve Özgüle ile dünyaevine girmişti.
Ardından ilk çocuk heyecanı yaşadığını öğrendiğimiz Merve Özgüle ve Bartu Küçükçağlayan çifti, 2 Şubat 2022'de kızları Mevsim'i kucaklarına almışlardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bunca şeyden neden bahsettik derseniz, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Bartu Küçükçağlayan'ın açıklamalarına anlam verebilmeniz için!
Yine program esnasında İbrahim Selim ile sohbet ederken nişanlandığını, evleneceğini duyunca enteresan bir önerisi oluyor; gelin hamamı!
Eşinin yorumu ile birlikte bekarlığa veda partisi de yapamadığını dile getiren Küçükçağlayan'ın söyledikleri herkesi kahkahalara boğdu.
Gelin hamamı biraz Bartu Küçükçağlayan'ın içinde kalmış gibi ama neyse. 😂
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın