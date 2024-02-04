İbrahim Selim'in Eşine Gelin Hamamı Öneren Bartu Küçükçağlayan "Sen Bunca Zamandır Neredeydin?" Dedirtti

Magazinin 'enteresan' olarak görülen isimlerinden bir tanesi Bartu Küçükçağlayan bildiğiniz gibi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan tutun da konserlerine kadar pek çok konuda marjinalliğini konuşturan Küçükçağlayan, İbrahim Selim'in eşine önerdiği gelin hamamıyla herkesi kahkahalara boğdu.