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İbrahim Selim'in Eşine Gelin Hamamı Öneren Bartu Küçükçağlayan "Sen Bunca Zamandır Neredeydin?" Dedirtti

İbrahim Selim'in Eşine Gelin Hamamı Öneren Bartu Küçükçağlayan "Sen Bunca Zamandır Neredeydin?" Dedirtti

GNS
GNS - Onedio Editörü
04.02.2024 - 11:59

Magazinin 'enteresan' olarak görülen isimlerinden bir tanesi Bartu Küçükçağlayan bildiğiniz gibi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan tutun da konserlerine kadar pek çok konuda marjinalliğini konuşturan Küçükçağlayan, İbrahim Selim'in eşine önerdiği gelin hamamıyla herkesi kahkahalara boğdu.

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Ünlü oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan'ı aslında hepiniz Yalan Dünya'nın Orçun'u olarak tanımışsınızdır.

Ünlü oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan'ı aslında hepiniz Yalan Dünya'nın Orçun'u olarak tanımışsınızdır.

Aslında 2004 yılında Haziran Gecesi dizisinde başladığı oyunculuk kariyerinde pek çok işin altına imzasını attı. Tıpkı dönemin en ünlü yapımlarından Binbir Gece'de oynaması gibi.

Son olarak Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete'de Gündüz karakterine hayat veren Bartu Küçükçağlayan, uzun süredir müzik kariyerine odaklanmış durumda.

Son olarak Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete'de Gündüz karakterine hayat veren Bartu Küçükçağlayan, uzun süredir müzik kariyerine odaklanmış durumda.

Kendisini 2019'dan beridir ekranlarda göremiyoruz. Tabii internette yaptığı Mücbir Sebepler'i saymıyoruz. Ancak müzik konusunda grubu Büyük Ev Ablukada ile birlikte daha aktif diyebiliriz.

Her zaman kendine has bir tarzı olan Bartu Küçükçağlayan, kimilerine göre farklı ve marjinal olsa da biz şahsına münhasır demeyi tercih ediyoruz.

Her zaman kendine has bir tarzı olan Bartu Küçükçağlayan, kimilerine göre farklı ve marjinal olsa da biz şahsına münhasır demeyi tercih ediyoruz.

Giyiminden makyajına masküleniteyi tamamen reddettiğini gördüğümüz ve bunu tarzına canı nasıl istiyorsa öyle yansıtan Küçükçağlayan, eleştirel yorumları umursamadan hayatını yaşamaya devam ediyor.

Bilmeyenleriniz için ünlü isim 2019 yılında sevgilisi Merve Özgüle ile dünyaevine girmişti.

Bilmeyenleriniz için ünlü isim 2019 yılında sevgilisi Merve Özgüle ile dünyaevine girmişti.

2018 yılının Mayıs ayında nişanlanan çift, 2019'da dünyaevine girmişti. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde gerçekleşen düğünlerine çiftin aile üyeleri ve arkadaşları katılmıştı.

Ardından ilk çocuk heyecanı yaşadığını öğrendiğimiz Merve Özgüle ve Bartu Küçükçağlayan çifti, 2 Şubat 2022'de kızları Mevsim'i kucaklarına almışlardı.

Ardından ilk çocuk heyecanı yaşadığını öğrendiğimiz Merve Özgüle ve Bartu Küçükçağlayan çifti, 2 Şubat 2022'de kızları Mevsim'i kucaklarına almışlardı.

Çocuklarını göstermekten çekinen ünlü çiftlerimizin aksine minik Mevsim'i sosyal medyada sık sık görüyoruz. Birlikte oyun oynadıkları, kitap okudukları ve gezdikleri anları keyifle takip ediyoruz.

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Bunca şeyden neden bahsettik derseniz, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Bartu Küçükçağlayan'ın açıklamalarına anlam verebilmeniz için!

Bunca şeyden neden bahsettik derseniz, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Bartu Küçükçağlayan'ın açıklamalarına anlam verebilmeniz için!

Sosyal medyada görmüşsünüzdür, Küçükçağlayan bir anda kılıbık olduğunu fark etti. İnanın hiç beklemediğiniz anda oluyor... 😂

Eğer kaçırdıysanız buraya alalım sizi:

Yine program esnasında İbrahim Selim ile sohbet ederken nişanlandığını, evleneceğini duyunca enteresan bir önerisi oluyor; gelin hamamı!

Yine program esnasında İbrahim Selim ile sohbet ederken nişanlandığını, evleneceğini duyunca enteresan bir önerisi oluyor; gelin hamamı!

Eşinin mutlaka gelin hamamı yapması gerektiğini söyleyen Bartu Küçükçağlayan, kadınlar için düğün seremonisinin müthiş bir süreç olduğunu anlatıyor. Sanırım biraz canı çekmiş...

Eşinin yorumu ile birlikte bekarlığa veda partisi de yapamadığını dile getiren Küçükçağlayan'ın söyledikleri herkesi kahkahalara boğdu.

Eşinin yorumu ile birlikte bekarlığa veda partisi de yapamadığını dile getiren Küçükçağlayan'ın söyledikleri herkesi kahkahalara boğdu.

Eşinin gerçekleştireceği ritüellere bu denli özen gösteren birinin varlığı herkesi şoke ederken 'Neredeydin sen?' yorumları gecikmedi.

Gelin hamamı biraz Bartu Küçükçağlayan'ın içinde kalmış gibi ama neyse. 😂

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