11 Yaşında Ailesi Tarafından Pavyona Verilmiş: Oryantal Didem İnci Taneleri İtirafıyla Yürek Sızlattı!

Hepimizin 'Oryantal Didem' olarak tanıdığı Didem Kınalı uzun zamandır danslarıyla değil de şarkılarıyla gündemimize taşınıyor. Yaşadığı zorluklarla dolu hayat hikayesiyle birçoğumuzu etkileyen Didem, İnci Taneleri dizisi hakkında konuştu. 11 yaşında ailesi tarafından pavyona verildiğini itiraf eden Oryantal Didem'in 'namus' açıklaması da dikkat çekti!