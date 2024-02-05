11 Yaşında Ailesi Tarafından Pavyona Verilmiş: Oryantal Didem İnci Taneleri İtirafıyla Yürek Sızlattı!
11 Yaşında Ailesi Tarafından Pavyona Verilmiş: Oryantal Didem İnci Taneleri İtirafıyla Yürek Sızlattı!
Hepimizin 'Oryantal Didem' olarak tanıdığı Didem Kınalı uzun zamandır danslarıyla değil de şarkılarıyla gündemimize taşınıyor. Yaşadığı zorluklarla dolu hayat hikayesiyle birçoğumuzu etkileyen Didem, İnci Taneleri dizisi hakkında konuştu. 11 yaşında ailesi tarafından pavyona verildiğini itiraf eden Oryantal Didem'in 'namus' açıklaması da dikkat çekti!
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Kanal D ekranlarında gümbür gümbür yayın hayatına başlayan İnci Taneleri dizisi ekranları kısa sürede kasıp kavurdu.
Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı yapımda Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği "Dilber" karakteri ve onun pavyon dansı sosyal medyada büyük ses getirdi.
Dilber'le beraber bir kez daha alevlenen pavyon konusu ise gündeme bomba gibi düştü. Birçok ünlü ve siyasetçi pavyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bu kervana katılanlardan biri de bir dönem danslarıyla adından söz ettiren Didem Kınalı oldu. Artık şarkıcılık kariyeriyle önümüze çıkan Didem yürekleri yakacak türden açıklamalarda bulundu.
Ülkemizin en başarılı dansçıları arasında parmakla gösterilen Didem Kınalı sahne almadan önce Aramızda Kalmasın'ın sorularını yanıtladı.
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İnci Taneleri hakkında açıklama yaparken "Ben direk kendimi gördüm Hazar'da." diyen Didem "Herkesin bu kadar abartı tepki göstermesini anlayamadım" ifadesini kullandı.
"Doktorun da hayatı yayınlanıyor izliyoruz. Gündüz kuşağında çıkan ablalar teyzeler var ya. Orda çalışan insanlar onlardan daha namuslu. Oralardan evini geçindiren o kadar çok insan tanıyorum ve biliyorum ki."
Herkesin zor bir hayatın olduğunun altını çizen Didem'in "Yeri geldiğinde benim de saçma durumlar ile ya da taciz ile karşı karşıya kaldığım anlar oldu. Çok iyi çok düzgün dediğiniz mekanlarda bile yaşanıyor bazı şeyler. Benim acayip tacize uğradığım günler oldu" sözleri ise herkesi üzdü.
"Genel evler kapansın diyorlar. Sapığımız az sanki. Kapansın daha da azalsın dimi? Öyle bir şey mi var?" diye de ekledi.
Pavyon polemiğine açık açık konuşarak dahil olan Didem Kınalı'nın aslında çok can yakıcı da bir hikayesi var.
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Annesi ve babası yaşadığı maddi güçlükler yüzünden Didem'i 11 yaşında çalışmaya pavyona yollamış. Annesinin dayısının kendisine "sen zaten dans etmeyi seviyorsun" dediğini de açıklayan Didem kazandığı ilk parasıyla evin kirasına yardımcı olmuş, bir de kendisine çikolata almış.
Katarsis'e katıldığında söylediği “Rujları oyuncak görüyorsun ama onlar oyuncak değil aslında. O yaşta sevgili ne demek bilmiyorsun. Bir erkeğin bedenini tanımıyorsun. Yani erkeklerin de bedeninin kadın gibiolduğunu zannediyorsun.” sözleri ise iç acıtan cinstendi.
12 yaşındayken kendisinden konsomatrislik yapmasını istemişler hatta. Konuyu da "Ne olduğunu bilmiyordum. ‘Erkeklerin yanına oturup içki içeceksin’ dediler. ‘İyi deneyeyim ama ben içki içemem’ dedim.” ifadeleri anlatmıştı.
Pavyonda bir yıl boyunca çalıştığını ve mekanda bulunmasının yasak olduğu için polislerin de gelmesiyle oradan ayrıldığını açıkladı. Hatta jandarmalar kendisini bulamasın diye birilerinin onu mahzene kapattığını bile söylemişti.
Son olarak da "Ben oryantal değilim arkadaşlar." diyen Didem "Bana deli gibi mesaj geliyor dans dersi verir misin diye. Arkadaşlar ben bıraktım. Ders de vermiyorum. Dansözlük ile ilgim ve alakam kalmadı." ifadelerini kullandı.
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