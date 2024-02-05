İzmir'de Tiny House Alan Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'ye Belediye Şoku!
İzmir'de Tiny House Alan Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'ye Belediye Şoku!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Bir dönem akım haline gelen yürüyen küçük evlere kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Aras Bulut İynemli olmuştu. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili’nin İzmir'de bulunan Tiny House’ları belediyeden gelen talimatla kaldırıldı.
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Birçoğunuz fark etmişsinizdir; ünlü yıldızlar, şöhretin getirmiş olduğu ışıltılı hayattan kaçıp sessiz sakin vakit geçirmek için “Tiny House” olarak bilinen küçük evlere ilgi göstermeye başladı.
Doğayla iç içe bir yaşam sunan bu minik evlere olan ilgi son dönemde epey artmış durumda. Küçük evlere yatırım yapanların sayısı gözle görülür derecede arttı.
Hızla yaygınlaşan Tiny House akımı bizim ülkemizde de inanılmaz rağbet gördü. Sakinliğe, huzura davet eden bu evlerden alan isimlerden biri de Aras Bulut İynemli oldu.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ, 2021 yılının Mayıs alında kaleme aldığı bir yazısında ünlü oyuncunun İzmir-Seferihisar’da bir arazi satın aldığını ifade etmişti. Arazide gösterişli bir villa yerine bu Tiny House'lardan yerleştirdiğini öğrenmiştik.
Tekerlekler üzerinde bulunan yürüyen mini evinin iç dizaynını dilediğince yaptıran İynemli'nin bu iş için 300 bin lira harcadığı ifade edilmişti.
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Çukur dizisinde beraber rol alan ve ortalığı kasıp kavuran Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili tam da bu konuyla ilgili sorun yaşamaya başlamış.
Yine Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; sevdikleriyle hafta sonu kaçamakları yapan üç ünlü oyuncunun bu merakları büyük bir engelle karşılaştı.
İzmir'in Karaburun ilçesinde bu tarz Tiny House'ların yerleştirilebilmesi için pek çok kural ve kaide bulunuyormuş. Ünlü oyuncular ise bu mevzuatlara uymamış.
Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'ye ait mini evler Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'dan gelen talimatla yerinden kaldırılmış.
Belediyeden gelen karar sonrası doğayla iç içe olan Tiny House'lar oyuncuların İzmir'deki yakın bir arkadaşlarına ait otoparka çekilmek durumunda kalmış.
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