İzmir'de Tiny House Alan Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'ye Belediye Şoku!

Bir dönem akım haline gelen yürüyen küçük evlere kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Aras Bulut İynemli olmuştu. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili’nin İzmir'de bulunan Tiny House’ları belediyeden gelen talimatla kaldırıldı.