Mika Raun, Armağan Çağlayan'ın "Ameliyat Oldunuz mu?" Sorusuna Verdiği "Cinsiyetsizlik" Yanıtıyla Beyin Yaktı

Cinsiyet geçiş süreci içinde olan Mika Raun magazin gündeminin trend isimlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda Tayland'a sırra kadem basan sosal medya fenomeninin ameliyat olduğu iddiaları öne sürüldü. Armağan Çağlayan'a konuk olan Mika Can Raun ilk kez açıklama yaptı.