Mika Raun, Armağan Çağlayan'ın "Ameliyat Oldunuz mu?" Sorusuna Verdiği "Cinsiyetsizlik" Yanıtıyla Beyin Yaktı
Mika Raun, Armağan Çağlayan'ın "Ameliyat Oldunuz mu?" Sorusuna Verdiği "Cinsiyetsizlik" Yanıtıyla Beyin Yaktı
Cinsiyet geçiş süreci içinde olan Mika Raun magazin gündeminin trend isimlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda Tayland'a sırra kadem basan sosal medya fenomeninin ameliyat olduğu iddiaları öne sürüldü. Armağan Çağlayan'a konuk olan Mika Can Raun ilk kez açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
TikTok üzerinden yayınladığı videolarla kısa sürede inanılmaz bir takipçi kitlesine kavuşan Mika Can Raun enteresan açıklamaları ve danslarıyla öne çıkıyordu.
Mika'yı sosyal medya hesaplarımızda daha sık görmemizin asıl nedeni ise cinsiyet geçiş sürecindeyken yaşadığı inanılmaz değişim oldu.
Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen sosyal medya fenomeni devlet sırrı gibi sakladığı sevgilisiyle de dillerde.
Özellikle Mika Raun fanları fark etmiştir, geçtiğimiz haftalarda Tayland seyahatine çıkan fenomenden uzunca bir süre paylaşım gelmemişti. Dakika başı story atan Mika'nın bu sessizliği hakkında sayısız senaryo yazıldı.
Cinsiyet değişikliği ameliyatı olmaya gittiği dedikoduları alp başını yürüdü bu süreçte. Hatta ilk iddiayı da Yağmur Çevik'ten duymuştuk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Derin sessizliğin ardından ilk olarak hastane odasından serumlu poz paylaşan Mika daha sonra da hemşirelerle beraber "Prensesiniz geldi" notuyla bir kare yayınladı. Bu kare cinsiyet ameliyatı iddialarını doğrular nitelikte oldu.
Herkesin merak ettiği Mika Raun, Armağan Çağlayan’ın YouTube platformunda yayınladığı Gör Beni programına konuk oldu.
Manifestlerini, yaşadığı değişimleri anlatan Mika'nın kendisini "ben bir mucizeyim!" diye tanımlası da ayrı bir gündem oldu.
Ünlü fenomen "Kafanıza koyduğunuz şeyle, evrenle aranıza kimse giremez. Allah her zaman yanınızda" diyen Mika, "bana neler dediler! Şöyle çirkin, böyle çirkin. Yaptırdığım gün Türkiye'nin yüzde 95'i güzelliğimi konuştu. Mümkün değildi bu arada hiçbir doktor mümkün olmadığını söyledi. Oranlar çok kötüydü. Hormanlar, ilaçlar... Ben iki ayda başardım. İki ayda tüm bedenimi değiştirdim." dedi.
Sevgilisi Batu ile birbirlerinden bir an olsun ayrılmadıklarını çok radikal bir dille açıklama gereksinimi duyan Mika'nın "g*t deliği" yorumu ise ağzımızı açık bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kimsenin sormadığı soruyu program anında Armağan Çağlayan sordu. Çağlayan'ın ‘Ameliyat oldunuz öyle anlıyorum’ demesi üzerine Mika Can Raun ‘ne ameliyatı?’ yanıtı dikkat çekti.
Ünlü sunucu "Bedeninizi ruhunuza uydurdunuz diyeyim" diyerek soruyu farklı bir şekilde sordu. "Hayır" diyen Mika, "Ameliyat olmaya hayır demedim. Bedenimi ruhuma uydurma olayı hayır. Ruhum hala bedenimden farklı. Hiçbir şey değişmedi" diyerek kafamızı yine karıştırdı.
Çağlayan'ın "Nasıl yani?" tepkisi üzerine konuşan Mika Raun, "Hala cinsiyetsiz olduğumu düşünüyorum ruhen. Ben böyle inanıyorum. Öteki tarafa hepimiz gittiğimizde hepimizin cinsiyetsiz olduğuna inanıyorum. Öteki taraftaki suretimizin böyle olduğuna inanıyorum" dedi.
Konuyla ilgili son olarak da "Ben bedenimi tanımıyorum. Onu bir şey olarak görmüyorum. O zaten başından kaybetmiş bir materyal benim için. Ne değiştirsem de, neyi veya neyi yanlış yapsam da zaten bomboş bir kağıda karalıyormuşum gibi geliyor" ifadelerini ekledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda