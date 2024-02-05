Grammy Ödülü Almaya Hak Kazanan Miley Cyrus Ödül Konuşmasıyla Güldürdü: "İç Çamaşırımı Unutmuş Olabilirim"
Grammy Ödülü Almaya Hak Kazanan Miley Cyrus Ödül Konuşmasıyla Güldürdü: "İç Çamaşırımı Unutmuş Olabilirim"
Her zaman iddialı tarzıyla gördüğümüz Miley Cyrus 2024 Grammy Ödülleri'nin kazananı oldu. Sahneye ödül almaya çıktığında yaptığı konuşmayla herkesi güldürdü.
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Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri kırmızı halısında ünlüler iddialı tarzlarıyla dikkat çekti.
Gecenin en iddialı isimlerinden olan Miley Cyrus 'Flowers' şarkısıyla ilk defa Grammy ödülüne layık görüldü.
Güçlü adayları geride bırakarak ödül alınca şaşkınlığını gizleyemeyen Miley Cyrus, yine adından söz ettirmeyi başardı.
Kırmızı halıya ten rengi ve ilk bakışta onu yarı çıplak gibi gösteren bir kıyafetle çıkan ünlü şarkıcı tüm dikkatleri üzerine topladı.
Sahne performansıyla da çok konuşulan Miley Cyrus, gece boyu Twitter da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
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Miley Cyrus yine yaptı yapacağını. Sahneye ödül almaya çıktığında "Kimseyi unuttuğumu sanmıyorum ama iç çamaşırı unutmuş olabilirim" diyerek herkesi güldürdü.
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇
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"Miley Cyrus bir efsanedir."
"O kadar tanıdık ki sürekli iç çamaşırımı unutuyorum."
"Bu önemli bir şey. Tekrar kontrol etmemiz gerekiyor."
"Yılın rekoru için yaptığı konuşmasının bu kısmı beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"
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"O sadece Miley'lik yapıyor"
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"Az önce ilk Grammy ödülümü kazandım. O çok komik."
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