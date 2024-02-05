Doya Doya Moda Jürisi Yasemin Yılmaz'ın Büyük Beden Çalışmayıp Yakışmayana Ürün Satmaması Fena Eleştirildi

Bir dönem Doya Doya Moda programında jürilik yapan Yasemin Yılmaz adından sıkça söz ettiren modacılardan biri hiç şüphesiz ki. Kendisi çoğu zaman tasarımlarıyla konuşulsa da bazen yaptığı açıklamalarla gündemde bomba etkisi yaratıyor. Katıldığı bir programda büyük beden çalışmadığını dile getiren genç modacının net açıklamaları bir kesim tarafından fena eleştirildi.