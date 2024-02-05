Doya Doya Moda Jürisi Yasemin Yılmaz'ın Büyük Beden Çalışmayıp Yakışmayana Ürün Satmaması Fena Eleştirildi
Doya Doya Moda Jürisi Yasemin Yılmaz'ın Büyük Beden Çalışmayıp Yakışmayana Ürün Satmaması Fena Eleştirildi
Bir dönem Doya Doya Moda programında jürilik yapan Yasemin Yılmaz adından sıkça söz ettiren modacılardan biri hiç şüphesiz ki. Kendisi çoğu zaman tasarımlarıyla konuşulsa da bazen yaptığı açıklamalarla gündemde bomba etkisi yaratıyor. Katıldığı bir programda büyük beden çalışmadığını dile getiren genç modacının net açıklamaları bir kesim tarafından fena eleştirildi.
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Bir dönem izleyenleri ekranlara bağlayan kaos dolu Doya Doya Moda yarışması epey ilgi görmeyi başarmıştı.
Tv8 ekranlarında yayınlanan Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Serdar Uzuntaş'la birlikte yepyeni bir isim daha jüri koltuğuna oturmuştu.
Doğum yaptıktan sonra Seray Sever'in yerine gelen Yasemin Yılmaz kısa sürede programa adapte olmuş ve tüm ilgiyi üzerine çekmişti.
Kıvırcık saçları, giyim tarzıyla "Yerli Rihanna" lakabı verilen genç modacı Yılmaz bazen çok tatlı olsa da bazen de sert tepkileriyle gündem oluyordu.
Küçük yaştan itibaren moda dünyasına adım atan Yasemin Yılmaz birçok programa konuk oluyor. Katıldığı bir programda ülkede kendisinin rakibi olmadığını söylemesi epey olay olmuştu.
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Yasemin Yılmaz'ın çarpıcı yorumlarına yenisini kattığı bir program daha gündem oldu. Genç modacı, mayıs ayında yayınlanan Konuşa Konuşa programına konuk olmuştu.
"Hande Erçel Buram Buram Serenay Sarıkaya Kokuyor!" başlıklı videodan paylaşılan bir kesit sosyal medyada gündem yarattı.
Büyük beden kadınlara kıyafet tasarlamayan Yılmaz açıklamalarına "Prensip olarak büyük beden çalışmıyorum. Bunun için linç yiyorum. Şöyle bir cevap vermek istiyorum: Bana "büyük beden çalışmıyorsun, sen de küçük beden değilsin ki" diyorlar" diyerek başladı.
"Ben giymiyorum. Onlara giydiriyorum. Küçük bedenlere giydiriyorum" diyen ünlü modacının sözlerine karşılık "Niye büyük beden yapmıyorsun?" sorusu soruldu.
"Hayatım ben ipeklerle oynuyorum, tüllerle oynuyorum. Bunlar büyük bedenlerde olmaz, şık durmaz! Benim hayalimdeki tasarımlar büyük bedende olmaz" yanıtını verdi.
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Daha sonra da "taşıyabilene" diyen Yasemin Yılmaz'ın "Yakışmayana inanın satmıyorum bile" sözleri de şaşkınlık yarattı.
karakaplimag tarafından da paylaşılan kesiti buradan izleyebilirsiniz 👇
Genç moda tasarımcısı Yasemin Yılmaz'ın büyük beden açıklaması belli bir kitle tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.👇
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Bu eleştirilerin tam tersi yönde düşünüp Yasemin Yılmaz'a hak verenler de oldu...👇
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