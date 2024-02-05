Nihat Hatipoğlu Genç Kızın Sözlerini Duyunca Kendini Tutamadı
Nihat Hatipoğlu Genç Kızın Sözlerini Duyunca Kendini Tutamadı
Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu Kuran ve Sünnet programını arayan genç bir kız nişanlısı ile ilgili yardım istedi. Duydukları karşısında kendini tutamayan Nihat Hatipoğlu genç kıza tavsiye verdi.
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Uzun yıllardır ekranlarda olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kuran ve Sünnet programında kendisine gelen soruları yanıtlıyor. Cevaplar sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giriyor.
Son olarak programı arayan genç bir kadın, nişanlısının ailesinin kendisine kötü davrandığını söyleyerek Hatipoğlu'dan yardım istedi.
Genç kadın nişanlısının ailesiyle görüşmek istemediğini anlatırken "Bana karşı nişanlımı dolduruyorlar" deyince Nihat Hatipoğlu kendini tutamadı.
Hatipoğlu, genç kıza tavsiye olarak "Siz bu nişanlılığı gözden geçirin yani onlara görüşmek isteyip istememe farklı bir şey bence bir eşinizle beraber bir aile meclisi toplayın. Siz eşiniz kayınpeder kayınvalide. İş baştayken işi konuş, bana hakaret edecekseniz ben aileme giderim... Adını koyun" dedi.
"Ben konuşmasını istemesem günah mı?" sorusunu soran genç kıza, Hatipoğlu "Henüz sen evlenmeden bu kadar problem çıktıysa bu işin sonu yok kızım başkasının söyleyemediğini ben sana söyleyeyim inşallah yanılırım" dedi.
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Genç kızın nişanlısı ile akraba olduğunu öğrenen Hatipoğlu "Kendini sağlama almadan nikaha imza atma derim ben sana tavsiye tavsiye olarak." dedi
Hatipoğlu, genç kıza tavsiyeler verdikten sonra "Bu kadar dedikodu yeter, konuşurken çok aile mahremiyetine girmek istemiyorum özele girmem çünkü ama en azından problemi çözecek kadarına giriyoruz yoksa çözersek üstüne girersek çok farklı şeyler çıkabilir" diyerek konuyu kapadı.
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