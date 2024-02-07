Zuhal Topal'ın Evlilik Programını Trollemesiyle Tanınan Korcan Cinemre İlk Kez Konuştu
Zuhal Topal'ın Evlilik Programını Trollemesiyle Tanınan Korcan Cinemre İlk Kez Konuştu
Zuhal Topal'ın evlilik programında gelin adaylarına yaptığı espriler ve soğuk şakalarıyla tanınan, izleyicilerin ilgisini çeken Korcan Cinemre, birçok farklı programa katılma sebebini Youtube'da 'mevzu:' kanalına açıkladı.
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Troll Korcan olarak bilinen Korcan Cinemre, geçmişte Ali İhsan Varol'un sunduğu Kelime Oyunu'ndan Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek'e kadar hemen hemen her yarışmada boy göstermiş bir isim.
Canlı yayınlarda da sıkça ekranlara çıkan Cinemre, 2015 yılında Zuhal Topal'ın evlilik programına katılmasıyla herkesin diline düşmüştü.
Zuhal Topal’ın kendisine sorduğu ‘Sen biraz rahat mısın?’ sorusuna ‘Koltuk kadar değilim’ cevabı unutulmaz televizyon anları arasındaki yerini almıştı.
Youtube'da belgeselleri dikkat çeken "mevzu:" kanalına konuşan Cinemre, programlara neden katıldığını "Öyle bir sinir ki bu içimdeki... Somut bir hal aldı. Bir katılayım da 'Halledeyim şu yarışmaları' dedim ya. Şurada şu espri burada bu espri. Parayı kim takar ağa? Ha olursa da fena olmaz, giderim barda biraz bir şeyler içerim. Ne bileyim..." diyerek açıkladı.
Ayrıca, Zuhal Topal'ın programına özel olarak çalıştığını ve yaklaşık 2 sene boyunca izlediğini ifade etti.
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