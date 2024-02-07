Acun Ilıcalı Açıkladı: Nagihan Survivor'dan Diskalifiye mi Oldu?
Acun Ilıcalı Açıkladı: Nagihan Survivor'dan Diskalifiye mi Oldu?
Survivor All Star'ın olaylı yarışmacısı Nagihan Karadere son bölümde yaşanan olayların ardından Acun Ilıcalı'dan ihtar aldı. Nagihan'la yalnız konuşan Acun Ilıcalı, Nagihan'a iki seçenek sundu.
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Olayların dur durak bilmediği Survivor'ın son bölümüne yine bir Nagihan vakası damgasını vurdu.
Aleyna ve Nefise kavgasına dahil olan Nagihan'ın Yunus Emre'yi doldurduğu gerekçesiyle Aleyna'ya 'Sarı Yılan' dediği konseyde ayrıca fiziksel temas gerçekleşti.
Yunus Emre'yle konuşurken Aleyna'yı ittiren Nagihan'ın huzursuzluk yaratması sonrası Acun Ilıcalı konseyi iptal ederken, yeni bölümde Acun Ilıcalı Nagihan'la yalnız konuştu.
Nagihan'ı tanıyamadığını belirten Acun Ilıcalı, Nagihan'ın tüm yarışmacılarla sorunu olduğunu belirtirken, Nagihan "Şu an ben istediğim Nagihan değilim ve bundan son derece rahatsızım..." açıklaması yaptı.
"Ne yapıyorlarsa teşekkür edeceğim, çıkacağım kendi ismimle damga vuracağım ve burdan o şekilde ayrılmak istiyorum. Sırf bunların oyunlarına gelmemek için, bunları mutlu etmemek için savaş vermek istiyorum. Sizden de bu anlayışı bekliyorum, son kez.."
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Nagihan'ın "Herkesin derdi benimle, olaylar bana sıçrıyor." demesi üzerine "Herkesle senin sorunun var." yanıtını veren Ilıcalı, Nagihan'dan beklenmedik bir yanıt aldı.
Acun Ilıcalı'nın sözleri üzerine ayağa kalkıp mikrofonunu çıkaran Nagihan yarışmadan ayrılmak için hazırlanırken, Acun Ilıcalı Nagihan'a iki seçenek sundu.
Nagihan'a Survivor'daki limitinin dolduğunu ve bir daha olaya karışmaması gerektiğini belirten Acun Ilıcalı, Nagihan'a Aleyna da dahil olmak üzere tüm yarışmacılar ve yapım ekibinden özür dilemesini söyledi.
Özür dilememesi halinde yarışmadan çekilebileceği söylenen Nagihan Acun Ilıcalı'yla yaptığı ikili konseyde egosunun başarısından yüksek olduğunu söyleyerek herkesten özür dilemeyi kabul etti.
Nagihan tekrardan toplanan konseyde Aleyna ve diğer yarışmacılardan özür dilerken şu sözleri kullandı:
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Nagihan'ın ardından Nefise de herkesten özür dilerken, Ilıcalı Nagihan'a 5 ödül cezası, Nefise 2 ödül cezası aldı.
Oldukça gergin geçen konseye haliyle pek çok yorum geldi. İşte onlardan bazıları:
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