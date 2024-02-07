Kilolu Kadınlardan Hoşlandığı İçin Karısına Zorla Yemek Yediren Adam Şaşırttı
Kilolu Kadınlardan Hoşlandığı İçin Karısına Zorla Yemek Yediren Adam Şaşırttı
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programı birbirinden enteresan olaylara tanıklık etmeye devam ediyor. Eşinin kilolu kadınlardan hoşlandığını ve sürekli yemek yemeye teşvik etmesini anlatan genç kadın Esra Ezmeci'yi şaşırttı.
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yine şaşırtan bir olay yaşandı.
3 yıllık evli olan İpek ve Talip çiftini konuk alan Ezmeci, genç kadının eşi hakkında söylemlerine yanıt bulmaya çalıştı.
Kocası Talip'in eve sürekli tatlı ve yemek getirdiğini ve kendisine zorla yedirdiğini anlatan İpek, bunları yemediğinde eşinin huzursuzluk çıkardığını anlattı.
"Kocam obez olmazsan boşarım dedi" sözleriyle herkesi dumur eden İpek, yemek yedikçe sağlık problemleri yaşamaya başladığının da altını çizdi.
'Ben kilonun ona yakıştığını düşünüyorum. Onu yemek yerken izlemek benim hoşuma gidiyor. Onun dolgun olmasını seviyorum' diyen Talip fikrini savunurken, İpek eşinin bilgisayarında bulduğu fotoğraflardan bahsetti.
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"Eşimin bilgisayarında dosyada obez, bir yerlerinden yağ sarkan kadınlar var. Sizce normal mi bu?" itirafı karşısında şaşırtan Ezmeci, Bunu itiraf etmek kolay değil ama böyle bir fantezisel mi diyeyim fetişistlik mi diyeyim. Bu tarz durumlar olabiliyor erkeklerde' diyerek konuya böyle bir açıklık getirdi.
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