Kilolu Kadınlardan Hoşlandığı İçin Karısına Zorla Yemek Yediren Adam Şaşırttı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programı birbirinden enteresan olaylara tanıklık etmeye devam ediyor. Eşinin kilolu kadınlardan hoşlandığını ve sürekli yemek yemeye teşvik etmesini anlatan genç kadın Esra Ezmeci'yi şaşırttı.