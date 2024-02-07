Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u Yıllar Sonra Bir Araya Geldi: Baba-Kız Buluşmasında Eda Peri Yad Edildi
Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u Yıllar Sonra Bir Araya Geldi: Baba-Kız Buluşmasında Eda Peri Yad Edildi
Sihirli Annem dizisi döneme damgasını vurmuş, 'keşke yine yayınlasa' dediğimiz yapımların başında geliyor. Yayınlandığı dönem gönüllere taht kuran dizinin en unutulmaz karakterlerden Toprak ve Yavuz'a hayat veren Jennifer Boyner ve Jess Molho ile yeniden bir araya geldi. Ortaya çıkan karelerde gözler hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ı aradı...
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2003 yılında yayın hayatına başlayan ve tam tamına yedi sezon ekranlarımıza konuk olan Sihirli Annem dizisi unutulmaz yapımlardan biri oldu.
Oyuncuları ve konusuyla yüreğimizi sıcacık yapan her daim en önemli şeyin aile, dostluk ve kardeşlik olduğunu anlatan özel bir diziydi...
7'den 70'e herkesi televizyonlara kilitleyen Sihirli Annem; İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Defne Joy Foster, Zuhal Topal, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat gibi birbirinden başarılı ismi kamera karşısına geçirmişti.
Yapımda her karakter birbirinden eğlenceliydi hatırlarsanız. Bunların başında da yapımda baba ve kızı canlandıran Jess Molho ve Jennifer Boyner oldu.
"Yavuz" ve "Toprak" karakterleriyle karşımıza çıkan Jess ve Jennifer ikilisi sanki rol icabı değil de resmen gerçekten baba ve kızlarmış gibiydi!
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Üzerinden yıllar geçti ve kalbimizi sıcacık yapan oyunculuk ikili yeniden bir araya gelerek poz verdi. Bize eski günleri yad ettiren kare de en çok ailenin annesi Defne Joy Foster arandı.
"Eda Peri" karakteriyle gönüllerimizde apayrı bir yere sahip olan kişi ise Defne Joy Foster'di. 2 Şubat 2011 tarihinde aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun vefatı hepimizi yıkmıştı.
"Baba kız buluşması" yorumunu yapan Jennifer'ın paylaşımına gelen birbirinden anlamlı yorumları beraber görelim...
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