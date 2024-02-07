Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u Yıllar Sonra Bir Araya Geldi: Baba-Kız Buluşmasında Eda Peri Yad Edildi

Sihirli Annem dizisi döneme damgasını vurmuş, 'keşke yine yayınlasa' dediğimiz yapımların başında geliyor. Yayınlandığı dönem gönüllere taht kuran dizinin en unutulmaz karakterlerden Toprak ve Yavuz'a hayat veren Jennifer Boyner ve Jess Molho ile yeniden bir araya geldi. Ortaya çıkan karelerde gözler hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ı aradı...