Doğduğu Günden Beri Hastanedeydi: Taze Anne Yasemin Şefkatli Taburcu Olan İbrahim Ayel'i İlk Kez Paylaştı!
Doğduğu Günden Beri Hastanedeydi: Taze Anne Yasemin Şefkatli Taburcu Olan İbrahim Ayel'i İlk Kez Paylaştı!
Geçtiğimiz hafta ikiz bebeklerini kucağına alarak anne olma duygusunu tadan Yasemin Tatlıses, oğlu İbrahim Ayel'in kalp ameliyatının ardından ilk kez fotoğrafını paylaştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın evliliğinden dünyaya gelen İdo Tatlıses son yılların en gözde magazin figürlerinden biri oldu. Kendisi şarkılarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyordu.
2017 yılında gönlünü kaptırdığı Yasemin Şefkatli'yle aşk yaşamaya başladığı günden beri daha da göz önünde olan İdo'nun romantik paylaşımları da herkese gıpta ettiriyor.
2021 yılının ekim ayında nikah masasına oturan genç çiftin görkemli düğünü magazin dünyasının en çok konuşulan olaylarından olmuştu.
Mutluluklarıyla düşman çatlatan çiftimiz "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" paylaşımıyla ortalığı bayram yerine çevirmişti.
İkizlerinin erkek olduğunu açıklayan Yasemin ve İdo ikilisi, bebişlerinin isimleri konusunda kendi babalarına büyük jest yaparak, adlarının İbrahim ve Selim olacağını açıklamışlardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Ha doğdu ha doğacak!" diye beklediğimiz bebişler 22 Ocak'ta özel bir hastanede dünyaya geldi. Tabii ilk paylaşımı yapan da taze baba İdo oldu.
İlk kez anne olmanın nasıl bir his olduğuyla tanışan Yasemin gelin de ikizlerini kucağına alarak yaptığı paylaşımla yürekleri ısıttı.
Tam bebek sevinci yaşarken üzücü bir haber geldi. Yeniden dede olan İbrahim Tatlıses, bebeklerden birinin kalbinde sorun olduğunu duyurdu.
Hızlıca ameliyata alınan minik bebeğinin durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren Yasemin Tatlıses, "Çok şükür şu an her şey yolunda gidiyor. Çok az kaldı onunla kavuşmamıza öyle inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Doğduğu günden beri hastanede olan İbrahim Ayel'den geçtiğimiz dakikalarda müjdeli bir haber geldi! Heyecanlı anne oğlunun taburcu olduğunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sinan Emir'in hastaneden gelen kardeşi İbrahim Ayel'le el ele bir karesini yayınlayan Yasemin Şefkatli, "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi." yazdı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda