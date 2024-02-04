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İbrahim Ayel'e Kavuşmayı Bekleyen Yasemin Tatlıses Doğum Öncesi ve Sonrası Maaile Verdikleri Pozları Paylaştı

İbrahim Ayel'e Kavuşmayı Bekleyen Yasemin Tatlıses Doğum Öncesi ve Sonrası Maaile Verdikleri Pozları Paylaştı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
04.02.2024 - 17:28

22 Ocak'ta bebeklerini ikiz bebeklerini kucağına alan Yasemin ve İdo Tatlıses çifti, maaile poz verdikleri doğum öncesi ve sonrası fotoğrafları paylaştı!

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Babası İbrahim Tatlıses gibi şarkıcılık kariyerine soyunan İdo Tatlıses, uzun bir süredir gündemimizde olan isimlerdendi. Fakat, dünyalar güzeli Yasemin Şefkatli'yle aşk yaşamaya başladığından beri tam bir magazin figürü haline geldi kendisi!

Babası İbrahim Tatlıses gibi şarkıcılık kariyerine soyunan İdo Tatlıses, uzun bir süredir gündemimizde olan isimlerdendi. Fakat, dünyalar güzeli Yasemin Şefkatli'yle aşk yaşamaya başladığından beri tam bir magazin figürü haline geldi kendisi!

2017'de aşk yaşamaya başlayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, samimi ve aşık halleriyle kısa bir süre içerisinde cümle alemin imrendiği ünlü çiftler arasına girmişti.

2017'de aşk yaşamaya başlayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, samimi ve aşık halleriyle kısa bir süre içerisinde cümle alemin imrendiği ünlü çiftler arasına girmişti.

2021 yılında evlilik kararı alan çift görkemli bir düğünle evlendi ve o günden bugüne de gündemden hiç düşmedi!

2021 yılında evlilik kararı alan çift görkemli bir düğünle evlendi ve o günden bugüne de gündemden hiç düşmedi!

"Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" haberini takipçileriyle paylaşan çift, hamilelik serüvenini de an be an paylaştı.

"Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" haberini takipçileriyle paylaşan çift, hamilelik serüvenini de an be an paylaştı.

22 Ocak'ta babalarının adını taşıyan İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alan İdo ve Yasemin Tatlıses güzel haberi paylaşarak önce herkesi sevindirmişti.

22 Ocak'ta babalarının adını taşıyan İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alan İdo ve Yasemin Tatlıses güzel haberi paylaşarak önce herkesi sevindirmişti.
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Fakat ardından taze dede İbrahim Tatlıses'ten gelen 'dua' çağrısı herkesi endişelendirmişti.

Fakat ardından taze dede İbrahim Tatlıses'ten gelen 'dua' çağrısı herkesi endişelendirmişti.

İbrahim Aylin kalbinde bir sorun olduğunu ve ameliyata gireceğini söyleyen İbrahim Tatlıses, takipçilerine seslenmişti.

Neyse ki minik İbrahim Ayel'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve her gün daha iyiye gittiğini anneleri Yasemin Tatlıses'in duyurusuyla öğrendik ve bir oh çektik!

Neyse ki minik İbrahim Ayel'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve her gün daha iyiye gittiğini anneleri Yasemin Tatlıses'in duyurusuyla öğrendik ve bir oh çektik!

Sinan Emir'le eve dönen Tatlıses çifti, geçtiğimiz saatlerde Ayel'i merak edenlere cevap vermiş, "İbrahim Ayel'in son durumunu merak edenler için ise "Her şey yolunda, evine gelmesine az kaldı" cevabını vermişti.

Sinan Emir'le eve dönen Tatlıses çifti, geçtiğimiz saatlerde Ayel'i merak edenlere cevap vermiş, "İbrahim Ayel'in son durumunu merak edenler için ise "Her şey yolunda, evine gelmesine az kaldı" cevabını vermişti.

Tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Birkaç saat önce ise Yasemin Tatlıses'ten yaşadığı duygu selini gözler önüne seren doğum öncesi ve sonrası fotoğrafları geldi!

Birkaç saat önce ise Yasemin Tatlıses'ten yaşadığı duygu selini gözler önüne seren doğum öncesi ve sonrası fotoğrafları geldi!

Doğumdan önce anneleriyle 👇

Doğumdan önce anneleriyle 👇
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Ve babalarıyla 👇 çekilen fotoğrafları paylaşan Yasemin Şefkatli,

Ve babalarıyla 👇 çekilen fotoğrafları paylaşan Yasemin Şefkatli,

Doğuma giriş anında yüzlerine vuran gerginliği ve İdo'nun kaygıyla dışarıda beklediği anları da seriye ekledi!

Doğuma giriş anında yüzlerine vuran gerginliği ve İdo'nun kaygıyla dışarıda beklediği anları da seriye ekledi!

Paylaşımını da "Kelimelere dökemeyebilirim yaşadığımı, mutluluğumu, korkularımı.. Hem en zor hem de en güzel anı hayatımın, anlatılırdı hep ama bu kadar derinden anlayamamıştım. İbrahim Ayel ve Sinan Emir sizi çok bekledik, çok hayal ettik hoşgeldiniz kalbimizin içine 👼🏻👼🏻 benim canım ailem🤍 İdom teşekkür ederim bu yaşadıklarımız için seni çok seviyorum🕊️" notuyla yaptı!🧿

Paylaşımını da "Kelimelere dökemeyebilirim yaşadığımı, mutluluğumu, korkularımı.. Hem en zor hem de en güzel anı hayatımın, anlatılırdı hep ama bu kadar derinden anlayamamıştım. İbrahim Ayel ve Sinan Emir sizi çok bekledik, çok hayal ettik hoşgeldiniz kalbimizin içine 👼🏻👼🏻 benim canım ailem🤍 İdom teşekkür ederim bu yaşadıklarımız için seni çok seviyorum🕊️" notuyla yaptı!🧿

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