Aileye Sokmaya Ant İçti: Çocuklarının İsyanını Kale Almayan Mehmet Ali Erbil, Oğlunu Sevgilisiyle Tanıştırdı
Aileye Sokmaya Ant İçti: Çocuklarının İsyanını Kale Almayan Mehmet Ali Erbil, Oğlunu Sevgilisiyle Tanıştırdı
Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Gülseren Ceylan'ı aileye sokmaya ant içti. Çocuklarının isyanını kale almayan Erbil, ne yapıp edip oğlu Ali Sadi'yi sevgilisiyle tanıştırmayı başardı.
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Aşırıya kaçan dobralığı, yıllardır dillere düşen çapkınlığıyla sık sık konuşulan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda "fırtınalı" aşkıyla gündeme geliyor biliyorsunuz.
Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan Mehmet Ali Erbil, altıncı kez nikah masasına oturmaya karar vermişti.
Yüzüklü seremoninin ardından ayrılık haberi çabuk geldi. Çok aşık hallerinden sonra birbirlerini deli gibi kötüleyen ikilinin bir daha bir araya gelme olasılığı yok sanıyorduk ki...
Mehmet Ali Erbil, ayrılık kararından pişman olduğunu, eski sevgilisini arayarak "bu ilişkiyi gözden geçirelim, hatalarımızı telafi edelim" teklifinde bulunduğunu, Gülseren Ceylan'ın da kabul ettiğini duyurmuştu.
Çifti kendi haline bırakmaya karar vermiştik ki Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'la olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, "babalık" açıklamasıyla yine tüm gözlerin Mehmet Ali Erbil'e ve kendinden küçük sevgili ritüeline dönmesine sebep oldu.
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Ardından olaylar yine durulmadı. Açıklamalarının ardından babasının çok üzüldüğünü söyleyen Yasmin Erbil, durumu toparlamaya çalışırken yine çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Biz Yasmin Erbil'in açıklamalarından sonra kardeşi Ali Sadi'nin de kendisiyle aynı fikirde olduğunu zannederken, Mehmet Ali Erbil'den yeni bir hamle geldi.
Gülseren Ceylan'ı aileye sokmaya ant içen Mehmet Ali Erbil, ne yapıp etti ve kardeşi Mustafa Erbil'le, oğlu Ali Sadi'yi Gülseren Ceylan'la aynı masaya oturtmayı başardı...
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