Aileye Sokmaya Ant İçti: Çocuklarının İsyanını Kale Almayan Mehmet Ali Erbil, Oğlunu Sevgilisiyle Tanıştırdı

Babasının zaten bildiği şeyler olduğunu düşündüğünü vurgulayan Yasmin Erbil, önce 'bu kadar üzüleceğini bilseydim konuşmazdım' dedi. Fakat Mali'nin yeniden baba olmak istemesi sorulunca 'Ona hiç girmeyeyim. Telefonda çok kızdım. Öyle bir şey yok. Onu hiç kaldıramayız. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi' açıklamasında bulundu. Ayrıca Gülseren Ceylan'la da tanışmadığını, tanışmak da istemediğini belirtmişti.