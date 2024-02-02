Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u Defne Joy Foster'ın Ölüm Yıl Dönümünü Duygusal Paylaşımlarıyla Andılar
Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u Defne Joy Foster'ın Ölüm Yıl Dönümünü Duygusal Paylaşımlarıyla Andılar
Defne Joy Foster'ın aramızdan ayrılışının 13. Yılı için 'Sihirli Annem' dizisinde kızını ve kocasını canlandıran Jennifer Boyner ve Jess Molho'nun paylaşımları duygulandırdı! Detaylar👇
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2000'li yıllarda Sihirli Annem dizisiyle gönüllerde taht kurmuş Defne Joy Foster'ı çocukluğunu o yıllarda geçirmiş herkes yakından tanıyordur.
Yıllar boyunca büyümelerine birlikte şahit olduğumuz dizinin çocuk oyuncuları Zeynep Özkaya, Gizem Güven kocaman oldular, hatta kendilerini zevkle takip etmeye devam ediyoruz.
Dizide canlandırdığı Eda karakteriyle çok sevilen Foster kariyerine sunuculuk ve DJ'lik yaparak başlamıştı...
NATO'da subay olan ABD'li Steve Foster'ın kızı olan Defne Joy Foster 2011 senesinde ani ölümüyle hepimizi yasa boğmuştu.
13 yıl önce bugün aramızdan ayrıldığında oğlu Can ve dizide annesini canlandırdığı Jennifer Boyner ile birlikte binlerce insanın kalbi kırılmıştı.
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"Toprak" karekterini canlandıran ve diziye 6 yaşında dahil olan Jennifer Boyner 2000'li yılların başında aşina olduğumuz bir isimdi.
2000 doğumlu Boyner şimdi 23 yaşında sosyal medya hesabından takipçileriyle hayatını paylaşıyor. Fakat tabii ki Defne Joy Foster'ı Jess Molho gibi anmayı o da hiçbir sene unutmuyor.
Bu sene de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla güzel oyuncunun ölüm yıl dönümünü andı Boyner.
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Son olarak "Bazı anılar hiç unutulmaz ve büyürken bizimle birlikte kalırlar. Umarım şu anda olduğun yerde çok mutlu ve huzurlusundur. Seni çok seviyorum." notu ile çektiği video paylaşımıyla herkesi duygulandırdı ve dizideki annesinden çok daha fazlası olduğunu anlattı takipçilerine...
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Gelin bu videoya gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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Dizide Foster'ın eşini Boyner'in de babasını oynayan Jess Molho da tabii ki oyuncu arkadaşını ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımla andı.
13 yıldır her 2 Şubat'ta ölüm yıl dönümünü anmayı atlamayan Jess Molho bu sene de "#defnejoyfoster 13 yıl oldu…unutulmadın….özlendin🙏😇" sözleriyle partnerini andı ve bu fotoğrafı paylaştı.
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Bu paylaşıma gelen yorumlar da bu şekilde👇
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Biz de bir kez daha çocukluğumuzu süsleyen Eda Peri'yi burdan anmış olalım 🙏
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