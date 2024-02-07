Kızılcık Şerbeti Senaryosu Değişiyor mu? Hastanede Yatan Settar Tanrıöğen İçin Sürpriz Senaryo Olabilir!
Kızılcık Şerbeti Senaryosu Değişiyor mu? Hastanede Yatan Settar Tanrıöğen İçin Sürpriz Senaryo Olabilir!
Kaynak: https://www.odatv4.com/yazarlar/sina-...
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması yüzünden art arda ameliyata girdi. Yoğun bakım ünitesinden çıkarıldığı açıklanan ünlü oyuncunun son durumu da merak konusu oldu. Sina Koloğlu, ODA TV'ye verdiği röportajında, Kızılcık Şerbeti senaryosu üzerinde yaşanabilecek değişikliği detaylarıyla anlattı!
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Yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisinin öne çıkan karakterlerinden biri de Abdullah nam-ı diğer Apo oldu.
"Apo"ya hayat veren usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiği haberleri hepimizi korkutmuştu.
Dizinin yapım ekibi ve Ebru Destan, ünlü oyuncunun ameliyata alındığını ardından da ameliyatın başarılı geçtiği duyurmuştu.
Hayranlarını korkutan bir diğer haber ise Birsen Altuntaş'tan geldi. Gazeteci, Tanrıöğen'in 1,5 saatlik yeni bir ameliyat daha geçirdiğini ve beynindeki sıvının alındığı yazmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, yoğun bakımda tutulan rol arkadaşı hakkında açıklama yapmış ve Settar'ın gelişini bekleyeceğiz. Senaryoda değişiklik olacak" ifadelerini kullanmıştı.
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Dizinin hayranları "Kızılcık Şerbeti senaryosu değişecek mi?" diye sormaya başlamıştı ki, yeni bir haber daha geldi.
Yoğun bakım servisinden normal odaya alındığı duyurulan Settar Tanrıöğen'e doktorları da ziyaretçi yasağı koymuş.
Usta oyuncunun setlere dönüş tarihi konusunda yaşanan bilinmezlik devam ederken, Sina Koloğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ODA TV'de yer alan habere göre; Settar Tanrıöğen iyileşme sürecindeyken Kızılcık Şerbeti ekibi çekime devam edecek. Apo karakterinin neden yapımda olmadığını soracaklara da bir cevap hazırlandı!
Kesin olmayan iddialara göre, Abdullah Bey karakterinin COVID olup evde karantinaya alınabilirmiş. Usta oyuncunun yokluğu böylece bir süre daha idare edilmiş olacak.
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