Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumu Nedeniyle Senaryonun Değişeceği İddia Edilmişti: Yapımcıdan Açıklama Geldi

Senaryonun normal akışında devam edeceğini belirten Turgut, Settar Tanrıöğen’in Pazartesi günü normal odaya çıkmasının beklendiğini, normal odaya çıkmasının ardından süreci takip edeceklerini açıkladı. Ayrıca senaryo ve dizinin geleceği ile ilgili verilmiş bir karar ya da konuşulmuş bir durum olmadığının altını çizdi.