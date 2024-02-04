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Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumu Nedeniyle Senaryonun Değişeceği İddia Edilmişti: Yapımcıdan Açıklama Geldi

Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumu Nedeniyle Senaryonun Değişeceği İddia Edilmişti: Yapımcıdan Açıklama Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
04.02.2024 - 15:20

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren, üstüne iki ameliyat olan ve hala yoğun bakımda tutulan Settar Tanrıöğen'in durumunun senaryoyu değiştireceği iddia edilmişti. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, oyuncusu Aliye Uzunatağan'ın 'senaryo değişecek' açıklamasına cevap verdi.

Kaynak: https://www.odatv4.com/guncel/kizilci...
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Bildiğiniz üzere, birkaç gün önce uzun süredir fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti dizisinin "Apo"su Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiğini öğrenmiştik.

Bildiğiniz üzere, birkaç gün önce uzun süredir fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti dizisinin "Apo"su Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiğini öğrenmiştik.

Ameliyata alınan Settar Tanrıöğen'in başarılı ameliyat sonrası ikinci bir operasyon daha geçireceği haberini ise Birsen Altuntaş vermişti.

Ameliyata alınan Settar Tanrıöğen'in başarılı ameliyat sonrası ikinci bir operasyon daha geçireceği haberini ise Birsen Altuntaş vermişti.

Birsen Altuntaş, Settar Tanrıöğen'in 1,5 saat süren yeni bir ameliyat daha geçirdiğini ve operasyonda beyninde oluşan sıvının alındığı açıkladı. Bir gün sonra, her şey yolunda giderse Settar Tanrıöğen'in normal odaya alınacağını duyuran Birsen Altuntaş, usta oyuncunun sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Fakat durum beklendiği gibi gitmedi, Settar Tanrıöğen normal odaya hala alınamadı. Oyuncudan haber beklenirken, diziyle ilgili ilk açıklama da dizide "Sönmez" karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan'dan gelmişti.

Fakat durum beklendiği gibi gitmedi, Settar Tanrıöğen normal odaya hala alınamadı. Oyuncudan haber beklenirken, diziyle ilgili ilk açıklama da dizide "Sönmez" karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan'dan gelmişti.

Kızı ve torunuyla muhabirlere yakalanan Aliye Uzunatağan, çok üzgün olduğunu belirttikten sonra, "Settar'ın dönüşünü bekleyeceğiz, senaryoda değişiklikler olacak" deyince ortalık bir karışmıştı.

Kızı ve torunuyla muhabirlere yakalanan Aliye Uzunatağan, çok üzgün olduğunu belirttikten sonra, "Settar'ın dönüşünü bekleyeceğiz, senaryoda değişiklikler olacak" deyince ortalık bir karışmıştı.

Olayın tüm detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik:

Kızılcık Şerbeti'nin senaryo gidişatıyla ilgili yapımcı Faruk Turgut'tan açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin senaryo gidişatıyla ilgili yapımcı Faruk Turgut'tan açıklama geldi.
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Odatv'den Gözde S. Kadıoğlu'ya konuşan Faruk Turgut, senaryo değişikliği iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Odatv'den Gözde S. Kadıoğlu'ya konuşan Faruk Turgut, senaryo değişikliği iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Senaryonun normal akışında devam edeceğini belirten Turgut, Settar Tanrıöğen’in Pazartesi günü normal odaya çıkmasının beklendiğini, normal odaya çıkmasının ardından süreci takip edeceklerini açıkladı. Ayrıca senaryo ve dizinin geleceği ile ilgili verilmiş bir karar ya da konuşulmuş bir durum olmadığının altını çizdi.

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