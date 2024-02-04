Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumu Nedeniyle Senaryonun Değişeceği İddia Edilmişti: Yapımcıdan Açıklama Geldi
Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumu Nedeniyle Senaryonun Değişeceği İddia Edilmişti: Yapımcıdan Açıklama Geldi
Kaynak: https://www.odatv4.com/guncel/kizilci...
Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren, üstüne iki ameliyat olan ve hala yoğun bakımda tutulan Settar Tanrıöğen'in durumunun senaryoyu değiştireceği iddia edilmişti. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, oyuncusu Aliye Uzunatağan'ın 'senaryo değişecek' açıklamasına cevap verdi.
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Bildiğiniz üzere, birkaç gün önce uzun süredir fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti dizisinin "Apo"su Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiğini öğrenmiştik.
Ameliyata alınan Settar Tanrıöğen'in başarılı ameliyat sonrası ikinci bir operasyon daha geçireceği haberini ise Birsen Altuntaş vermişti.
Fakat durum beklendiği gibi gitmedi, Settar Tanrıöğen normal odaya hala alınamadı. Oyuncudan haber beklenirken, diziyle ilgili ilk açıklama da dizide "Sönmez" karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan'dan gelmişti.
Kızı ve torunuyla muhabirlere yakalanan Aliye Uzunatağan, çok üzgün olduğunu belirttikten sonra, "Settar'ın dönüşünü bekleyeceğiz, senaryoda değişiklikler olacak" deyince ortalık bir karışmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nin senaryo gidişatıyla ilgili yapımcı Faruk Turgut'tan açıklama geldi.
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Odatv'den Gözde S. Kadıoğlu'ya konuşan Faruk Turgut, senaryo değişikliği iddiasının doğru olmadığını söyledi.
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