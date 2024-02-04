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Yok Artık! Survivor Poyraz, Oyun Esnasında Aniden İşemeye Başladı

Yok Artık! Survivor Poyraz, Oyun Esnasında Aniden İşemeye Başladı

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 12:25

Survivor All Star 2024'te olaylar bir türlü bitmezken, popüler yarışmacılardan Poyraz'ın bayrak yarışı oyununda aniden işemeye başladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Kaosun dur durak bilmediği Survivor All Star 2024 bugüne kadar izlediğimiz en olaylı sezonlardan biri olmaya aday.

Kaosun dur durak bilmediği Survivor All Star 2024 bugüne kadar izlediğimiz en olaylı sezonlardan biri olmaya aday.

Daha ilk bölümden Turabi ve Poyraz arasındaki soğuk savaşla başlayan sezonda Mavi takımın popüler yarışmacılarından Poyraz gündemden düşmek bilmezken, yaptığı son hareketle herkesi dumura uğrattı.

Daha ilk bölümden Turabi ve Poyraz arasındaki soğuk savaşla başlayan sezonda Mavi takımın popüler yarışmacılarından Poyraz gündemden düşmek bilmezken, yaptığı son hareketle herkesi dumura uğrattı.

Bayrak yarışında parkura çıkmadan hemen önce aniden işemeye başlayan Poyraz'ın bu hareketi izleyicileri epey şaşırtırken, söz konusu anlar sosyal medyada tepki aldı.

Bayrak yarışında parkura çıkmadan hemen önce aniden işemeye başlayan Poyraz'ın bu hareketi izleyicileri epey şaşırtırken, söz konusu anlar sosyal medyada tepki aldı.

İşte o anlar:

Poyraz'a gelen tepkileri de buraya bırakıyoruz:

Poyraz'a gelen tepkileri de buraya bırakıyoruz:
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

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👇

👇
twitter.com

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