Acun Ilıcalı'nın Programdaki İkonik Halleri Goygoycuların Elinde Muazzam Bir Videoya Dönüştü

Bildiğiniz üzere Acun Ilıcalı, Survivor'da yaşanan kaos sonrasında 'Ne istiyorsunuz siz' çıkışıyla gündem oldu. Yine çok kısa bir süre önce O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında eğlendiği anlar da sosyal medyanın diline düşmüştü.