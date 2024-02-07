Acun Ilıcalı'nın Programdaki İkonik Halleri Goygoycuların Elinde Muazzam Bir Videoya Dönüştü

Bildiğiniz üzere Acun Ilıcalı, Survivor'da yaşanan kaos sonrasında 'Ne istiyorsunuz siz' çıkışıyla gündem oldu. Yine çok kısa bir süre önce O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında eğlendiği anlar da sosyal medyanın diline düşmüştü.
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Acun Ilıcalı'nın bu ikonik halleri iş hayatı ile ilgili mizahı paylaşımları yapan 'plaza_kafasi' hesabını elinde harika bir videoya dönüştü.
"Ofiste bir günüm" temalı videolu tüm çalışanların bir gününü özetleyerek hislerine tercüman oldu.
İşte o video;
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