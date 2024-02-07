Görüş Bildir
Haberler
Video
Acun Ilıcalı'nın Programdaki İkonik Halleri Goygoycuların Elinde Muazzam Bir Videoya Dönüştü

Acun Ilıcalı'nın Programdaki İkonik Halleri Goygoycuların Elinde Muazzam Bir Videoya Dönüştü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 21:52

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere Acun Ilıcalı, Survivor'da yaşanan kaos sonrasında 'Ne istiyorsunuz siz' çıkışıyla gündem oldu. Yine çok kısa bir süre önce O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında eğlendiği anlar da sosyal medyanın diline düşmüştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Acun Ilıcalı'nın bu ikonik halleri iş hayatı ile ilgili mizahı paylaşımları yapan 'plaza_kafasi' hesabını elinde harika bir videoya dönüştü.

Acun Ilıcalı'nın bu ikonik halleri iş hayatı ile ilgili mizahı paylaşımları yapan 'plaza_kafasi' hesabını elinde harika bir videoya dönüştü.

"Ofiste bir günüm" temalı videolu tüm çalışanların bir gününü özetleyerek hislerine tercüman oldu.

"Ofiste bir günüm" temalı videolu tüm çalışanların bir gününü özetleyerek hislerine tercüman oldu.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?