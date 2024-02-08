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Survivor'da Kırmızı Takımın Hilmi Cem, Sema ve Atakan Hamlesinden Sonra Mavi Takımın Garibanlığı İç Burktu

Survivor'da Kırmızı Takımın Hilmi Cem, Sema ve Atakan Hamlesinden Sonra Mavi Takımın Garibanlığı İç Burktu

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
08.02.2024 - 14:50

Nagihan'ın diskalifiye iddiaları, Turabi'nin sakatlığı nedeniyle yarışmadan çekilmesi derken Survivor'da ortalık karıştı! Kırmızı takıma yedek olarak Sema Aydemir, Atakan Arslan ve Hilmi Cem İntepe dahil oldu! Kırmızı takımın eli bu denli güçlenirken kenarda köşede olanları sessizce izleyen Mavi takımın garibanlığı goygoycuların diline düştü.

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Günlerdir sadece Survivor ve Survivor'da yaşanan kaosları konuşuyoruz...

Günlerdir sadece Survivor ve Survivor'da yaşanan kaosları konuşuyoruz...

Acun'un ağzına geleni sayıp sandalye fırlatmalı bir sinir krizi geçirmesi ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Acun'un ağzına geleni sayıp sandalye fırlatmalı bir sinir krizi geçirmesi ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Bu çıldırışın sebebinin ise Nagihan ve Aleyna'nın arasında yaşanan tartışma olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu çıldırışın sebebinin ise Nagihan ve Aleyna'nın arasında yaşanan tartışma olduğu ortaya çıkmıştı.

Nagihan'ın olası diskalifiyesi, Turabi'nin sakatlık nedeniyle yarışmadan çekilmesi derken Kırmızı takıma bomba gibi 3 transfer yapıldı!

Nagihan'ın olası diskalifiyesi, Turabi'nin sakatlık nedeniyle yarışmadan çekilmesi derken Kırmızı takıma bomba gibi 3 transfer yapıldı!

Tüm bu kaosları ve bomba gibi transferleri kenardan içli içli izleyen Mavi takımın garibanlığı ise sosyal medyada goygoycuların diline düştü.

Tüm bu kaosları ve bomba gibi transferleri kenardan içli içli izleyen Mavi takımın garibanlığı ise sosyal medyada goygoycuların diline düştü.
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