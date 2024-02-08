Survivor'da Kırmızı Takımın Hilmi Cem, Sema ve Atakan Hamlesinden Sonra Mavi Takımın Garibanlığı İç Burktu

Nagihan'ın diskalifiye iddiaları, Turabi'nin sakatlığı nedeniyle yarışmadan çekilmesi derken Survivor'da ortalık karıştı! Kırmızı takıma yedek olarak Sema Aydemir, Atakan Arslan ve Hilmi Cem İntepe dahil oldu! Kırmızı takımın eli bu denli güçlenirken kenarda köşede olanları sessizce izleyen Mavi takımın garibanlığı goygoycuların diline düştü.