Maddi Olarak İhtiyacı Var: Survivor'ı Terk Eden Mustafa Kemal İçin Arkadaşları Harekete Geçti
Maddi Olarak İhtiyacı Var: Survivor'ı Terk Eden Mustafa Kemal İçin Arkadaşları Harekete Geçti
Survivor All Star'a gelir gelmez büyük olayların patlak vermesine neden olan Mustafa Kemal son bölümde oyunda oynamayı reddetmiş ve yarışmayı terk etmişti. Mustafa Kemal adına konseyde konuşan Nagihan, arkadaşının maddi olarak desteğe ihtiyacı olduğunu açıkladı.
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Olayların bir türlü bitmek bilmediği Survivor All Star'a bildiğimiz gibi geçtiğimiz bölümlerde Mustafa Kemal Kurt dahil oldu.
Yarışmaya gelir gelmez Merve Aydın'la tartışan ve Merve Aydın'ı yalancılıkla suçlayıp çocuğu üzerine yemin etmesini isteyen Mustafa Kemal zaten tepki görürken, bunun üzerine bir de oyuna çıkmak istememesi nedeniyle herkesi şaşırttı.
Konseyde Yunus Emre'yle tartışan Mustafa Kemal, ardından yarışmayı terk ettiğini belirtip giderken, son konseyde Nagihan'ın söylemleri kafaları karıştırdı.
Mustafa Kemal'in geri dönmesi için Acun Ilıcalı'dan ricada bulunan Nagihan, "Mustafa Kemal'in 9 aylık çocuğu var ve maddi olarak ihtiyacı var. Ben rica ediyorum lütfen geri döndürün" derken, Sahra Nagihan'ı destekledi.
Nagihan'ın sözleri sonrasında Mustafa Kemal'in pişman olduğunu belirten Ilıcalı, Mustafa Kemal konsepte karşı garip bir viteste. Şimdi pişmanmış. Biz de tabii ki insanları üzmemeye kaybetmemeye yönelik çaba içerisindeyiz. Biz de olaya daha hassas davranacağız" açıklamasını yaparken, acil durum konseyinde Mustafa Kemal'in akıbeti belli oldu.
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Arkadaşlarının ricasının da etkisiyle Survivor'dan diskalifiye olmayan Mustafa Kemal yarışmaya geri dönerken şu sözleri sarf etti:
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