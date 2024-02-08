Maddi Olarak İhtiyacı Var: Survivor'ı Terk Eden Mustafa Kemal İçin Arkadaşları Harekete Geçti

Survivor All Star'a gelir gelmez büyük olayların patlak vermesine neden olan Mustafa Kemal son bölümde oyunda oynamayı reddetmiş ve yarışmayı terk etmişti. Mustafa Kemal adına konseyde konuşan Nagihan, arkadaşının maddi olarak desteğe ihtiyacı olduğunu açıkladı.