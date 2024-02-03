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Kocasını Kimden Kıskanıyor? Survivor Yunus Emre'nin Karısının Beğenileri Kafaları Karıştırdı

Kocasını Kimden Kıskanıyor? Survivor Yunus Emre'nin Karısının Beğenileri Kafaları Karıştırdı

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 12:50

Survivor All Star 2024 kaostan geçilmezken dışarıda da durum bundan farksız. Yarışmacılardan Yunus Emre'nin eşi Beria'nın yarışma hakkındaki beğenileri dikkatlerden kaçmazken, özellikle bir yarışmacı hakkındaki olumsuz yorumları beğenmesi 'Kocasını kıskanıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

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Survivor All Star 2024 tüm kaos ve entrikanın dozunu her bölüm arttırarak tam gaz devam ediyor.

Survivor All Star 2024 tüm kaos ve entrikanın dozunu her bölüm arttırarak tam gaz devam ediyor.

Her bölüm bambaşka olaylarla ekrana gelen Survivor'dan yarışmalardan ziyade kavgalarla heyecanlanırken, Survivor dışında da durum pek farksız değil.

Her bölüm bambaşka olaylarla ekrana gelen Survivor'dan yarışmalardan ziyade kavgalarla heyecanlanırken, Survivor dışında da durum pek farksız değil.

Survivor All Star yarışmacılarından Yunus Emre geçtiğimiz günlerde el hareketi çekmesiyle zaten gündem olmuşken, eşi Beria Özden'in sosyal medyadaki beğenileri apayrı bir gündem oluşturdu.

Survivor All Star yarışmacılarından Yunus Emre geçtiğimiz günlerde el hareketi çekmesiyle zaten gündem olmuşken, eşi Beria Özden'in sosyal medyadaki beğenileri apayrı bir gündem oluşturdu.

Eşi Yunus Emre'nin Survivor'a gitmesinin ardından Survivor yorumlarını yakından takip eden Beria Özden'in X hesabında yaptığı beğeniler kafaları karıştırdı.

Eşi Yunus Emre'nin Survivor'a gitmesinin ardından Survivor yorumlarını yakından takip eden Beria Özden'in X hesabında yaptığı beğeniler kafaları karıştırdı.
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Özellikle Aleyna Kalaycıoğlu hakkında atılan olumsuz yorumları beğenmesiyle dikkat çeken Beria Özden'in bu hareketi "Kocasını mı kıskanıyor?" sorusunu beraberinde getirdi.

Özellikle Aleyna Kalaycıoğlu hakkında atılan olumsuz yorumları beğenmesiyle dikkat çeken Beria Özden'in bu hareketi "Kocasını mı kıskanıyor?" sorusunu beraberinde getirdi.
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İşte Beria Özden'in beğendiği gönderiler:

İşte Beria Özden'in beğendiği gönderiler:

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