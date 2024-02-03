Kocasını Kimden Kıskanıyor? Survivor Yunus Emre'nin Karısının Beğenileri Kafaları Karıştırdı

Survivor All Star 2024 kaostan geçilmezken dışarıda da durum bundan farksız. Yarışmacılardan Yunus Emre'nin eşi Beria'nın yarışma hakkındaki beğenileri dikkatlerden kaçmazken, özellikle bir yarışmacı hakkındaki olumsuz yorumları beğenmesi 'Kocasını kıskanıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.