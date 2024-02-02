Güldür Güldür Show, Tepki Çeken Gazi Skeci Hakkında Açıklama Yaptı
Güldür Güldür Show, Tepki Çeken Gazi Skeci Hakkında Açıklama Yaptı
Güldür Güldür Show'daki bir skeçte yer alan gazilerle ilgili ifadeler sosyal medyada tepki çekerken, RTÜK programla ilgili inceleme başlattığını duyurmuştu. Güldür Güldür Show olay hakkında açıklama yaptı.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'un bir skeci sosyal medyada tepki çekti.
Büyüyen tepkilerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum." diyerek yaptığı paylaşımla program hakkında inceleme başlatıldığı açıkladı.
RTÜK Başkanı'nın açıklamasının ardından Show TV ve Güldür Güldür Show konuyla alakalı açıklama yaptı.
Show TV açıklamasında "Kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır." ifadelerini kullandı.
Güldür Güldür Show ise "Sosyal medyada bahsi geçen skecimiz toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisi" ifadelerinin yer aldığı aşağıdaki açıklamada bulundu.
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