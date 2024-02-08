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İnci Taneleri'nin Son Bölümünde "Keskin Bakışlı, Yılan Kavisli" Dilber Yine Dansını Konuşturdu!

İnci Taneleri'nin Son Bölümünde "Keskin Bakışlı, Yılan Kavisli" Dilber Yine Dansını Konuşturdu!

Effy
Effy - Onedio Editörü
08.02.2024 - 23:59

İnci Taneleri dizisinin son bölümüne Dilber yine dansıyla damgasını vurdu! 'Keskin bakışlı, yılan kavisli, sivri dilli' Dilber'in dans performansı yine çok ama çok beğenildi. 

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"İnci Taneleri" dizisi yayın hayatına başladığı günden beri milyonları ekranlara kilitliyor.

"İnci Taneleri" dizisi yayın hayatına başladığı günden beri milyonları ekranlara kilitliyor.

İyi senaryo, güzel hikaye bir kenara; insanları televizyona bağlayan sebeplerden biri de Dilber karakteri olabilir.

İyi senaryo, güzel hikaye bir kenara; insanları televizyona bağlayan sebeplerden biri de Dilber karakteri olabilir.

Her bölümde dansıyla tüm ilgiyi, beğeniyi kendine toplayan Hazar Ergüçlü'nün karakteri Dilber, son bölümde de dansını konuşturdu.

Her bölümde dansıyla tüm ilgiyi, beğeniyi kendine toplayan Hazar Ergüçlü'nün karakteri Dilber, son bölümde de dansını konuşturdu.

Sincanlı Erkal'ın sunumuyla: İşte "Keskin bakışlı, yılan kavisli, sivri bakışlı" Dilber'in yeni dans performansı...

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hedefsizkitle

Bişey tutmaya görsün b*ku çıkana kadar tekrarlıyorlar. Bi kadının şuh kıyafetler giyip, erkekler fantezi kursun, erekte olup boşalsın diye karşılarında dans ... Devamını Gör

Ceren

Boktan bir dizi ayrıca pavyon da böyle bir yer değil.

kubramert

murat sonerinde dediği gibi reytingler düştükce dans edecek 🤣