Survivor All Star'da Herkesi Üzen Veda: Hangi Sevilen Yarışmacı Elendi?
Survivor All Star'da Herkesi Üzen Veda: Hangi Sevilen Yarışmacı Elendi?
Survivor All Star'da iddialı eleme adaylarının bulunduğu bir eleme gecesi yaşandı. Bakalım Survivor All Star'ın üçüncü haftasında kim elenmiş?
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Survivor All Star'da geçtiğimiz hafta elenen isim Kardeniz olmuştu.
Gerilimi yüksek başlayan haftada ilk eleme adayı Sercan oldu.
İstediği performansa bir türlü ulaşamayan Bozok, haftanın ikinci eleme adayı oldu.
Hemen her türlü tartışmanın ana konusu olan Turabi, üçüncü eleme adayı olarak potadaki yerini aldı.
Son olarak Turabi'yle restleşen Özgür, takım arkadaşlarına kendini yazdırarak haftanın son eleme adayı oldu.
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Bozok'un sakatlığı sebebiyle 2 hafta ertelenen elemede bir sonraki eleme adayı Yaman oldu.
Bu hafta eklenen eleme adaylarından biri de Mustafa Kemal oldu.
Haftanın üçüncü eleme adayı olarak belirlenen isim Yunus Emre oldu.
Son dokunulmazlık oyununun ardından Ersin son eleme adayı olarak belirlendi.
Aralarında oynanan düelloların ardından yarışmaya veda eden isim Ersin oldu.
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