Özge Özpirinçci ve Metin Akdülger'in Rol Aldığı Sandık Kokusu Dizisine Sürpriz Konuk Oyuncu!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yetenekli oyuncu diziye Metin Akdülger'in hayat verdiği Atilla'nın kardeşi olarak konuk olacak. Mert, Atilla gibi gizemli bir karakter olarak diziye dahil olacak. Görünen o ki bu iki kardeş dizinin akışını değiştirecek.