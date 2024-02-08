Özge Özpirinçci ve Metin Akdülger'in Rol Aldığı Sandık Kokusu Dizisine Sürpriz Konuk Oyuncu!
Özge Özpirinçci ve Metin Akdülger'in Rol Aldığı Sandık Kokusu Dizisine Sürpriz Konuk Oyuncu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
O3 Medya imzalı Sandık Kokusu, Show TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi birbirinden yetenekli oyuncuların rol aldığı Sandık Kokusu dizisi, yayınlanan her bölümüyle seyircinin beğenisini topluyor. Çarşamba akşamları seyirci karşısına çıkan diziye başarılı oyuncu Sercan Batur konuk olacak.
İşte, detaylar...
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Show TV ekranlarında Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi birbirinden yetenekli oyuncuları bir araya getiren Sandık Kokusu dizisine 'Mert' karakteriyle sevilen oyuncu konuk olacak.
Çarşamba akşamları seyirciyle buluşan O3 Medya imzalı sevilen diziye Sercan Badur konuk oluyor.
Bir süredir kariyerine New York'ta devam eden genç oyuncu Sercan Badur, Sandık Kokusu dizisinin 10. bölümünde seyirci karşısına çıkacak.
Sercan Badur, dizide 'Mert' karakterine hayat verecek.
Sercan Badur'un Sandık Kokusu'ndaki rolü ve performansı ise dizi severler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor!
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