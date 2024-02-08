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Özge Özpirinçci ve Metin Akdülger'in Rol Aldığı Sandık Kokusu Dizisine Sürpriz Konuk Oyuncu!

Özge Özpirinçci ve Metin Akdülger'in Rol Aldığı Sandık Kokusu Dizisine Sürpriz Konuk Oyuncu!

Show tv
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.02.2024 - 23:49 Son Güncelleme: 08.02.2024 - 23:52

O3 Medya imzalı Sandık Kokusu, Show TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi birbirinden yetenekli oyuncuların rol aldığı Sandık Kokusu dizisi, yayınlanan her bölümüyle seyircinin beğenisini topluyor. Çarşamba akşamları seyirci karşısına çıkan diziye başarılı oyuncu Sercan Batur konuk olacak. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Show TV ekranlarında Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi birbirinden yetenekli oyuncuları bir araya getiren Sandık Kokusu dizisine 'Mert' karakteriyle sevilen oyuncu konuk olacak.

Show TV ekranlarında Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi birbirinden yetenekli oyuncuları bir araya getiren Sandık Kokusu dizisine 'Mert' karakteriyle sevilen oyuncu konuk olacak.

Anne ve kızlarının öyküsünün anlatıldığı Sandık Kokusu, hikayesiyle seyirciyi hem ağlatıyor hem de güldürüyor.

Çarşamba akşamları seyirciyle buluşan O3 Medya imzalı sevilen diziye Sercan Badur konuk oluyor.

Çarşamba akşamları seyirciyle buluşan O3 Medya imzalı sevilen diziye Sercan Badur konuk oluyor.

Bir süredir kariyerine New York'ta devam eden genç oyuncu Sercan Badur, Sandık Kokusu dizisinin 10. bölümünde seyirci karşısına çıkacak.

Bir süredir kariyerine New York'ta devam eden genç oyuncu Sercan Badur, Sandık Kokusu dizisinin 10. bölümünde seyirci karşısına çıkacak.

Sercan Badur, dizide 'Mert' karakterine hayat verecek.

Sercan Badur, dizide 'Mert' karakterine hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yetenekli oyuncu diziye Metin Akdülger'in hayat verdiği Atilla'nın kardeşi olarak konuk olacak. Mert, Atilla gibi gizemli bir karakter olarak diziye dahil olacak. Görünen o ki bu iki kardeş dizinin akışını değiştirecek.

Sercan Badur'un Sandık Kokusu'ndaki rolü ve performansı ise dizi severler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor!

Sercan Badur'un Sandık Kokusu'ndaki rolü ve performansı ise dizi severler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor!

Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman ki, Güllerin Savaşı ve Tövbeler Olsun gibi başarılı yapımların oyuncu kadrosunda rol alan Sercan Badur'un hayat vereceği 'Mert' karakteri şimdiden seyircinin ilgisini çekti!

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