Bahar Konusu Nedir? Bahar Oyuncuları ve Tüm Detaylar
MF Yapım imzalı iddialı yapım Bahar dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Sezon sonunda final yapıp yapmayacağı merak edilen dizi salı günlerinin yüksek reyting alan yapımları arasında yer alıyor. Ünlü isimlerin rol aldığı yapımın konusu ve oyuncuları izlemeyenler tarafından merak ediliyor. Bahar dizisinin konusu nedir? Bahar dizisinin oyuncuları kimlerdir?
İşte, Bahar dizisi hakkında merak edilenler...
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Bahar Konusu
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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