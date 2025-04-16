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Bahar Konusu Nedir? Bahar Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Bahar Konusu Nedir? Bahar Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.04.2025 - 17:02

MF Yapım imzalı iddialı yapım Bahar dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Sezon sonunda final yapıp yapmayacağı merak edilen dizi salı günlerinin yüksek reyting alan yapımları arasında yer alıyor. Ünlü isimlerin rol aldığı yapımın konusu ve oyuncuları izlemeyenler tarafından merak ediliyor. Bahar dizisinin konusu nedir? Bahar dizisinin oyuncuları kimlerdir? 

İşte, Bahar dizisi hakkında merak edilenler...

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Bahar Konusu

Bahar Konusu

Tıp fakültesi mezunu Bahar, kendini eşine ve çocuklarına adamasının ardından 20 yıl sonra bir hastalıkla karşı karşıya kalıyor. Kendini eşine adamasına rağmen bundan karşılık göremeyen Bahar, ilk sezonda adeta uyanıyor! Eşinden boşanıp doktorluğa geri dönme kararı alan Bahar, Evren'in hayatına girişiyle yeni bir aşka yelken açıyor.

Bahar Oyuncu Kadrosu

Bahar Oyuncu Kadrosu

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı dizide, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.

Bahar Bölümler ve Sezonlar

Bahar Bölümler ve Sezonlar

Geçtiğimiz yıl yayınlanmaya başlayan Bahar'ın ilk sezonunda 16 bölüm yayınlandı. İkinci sezonu yayınlanan Bahar'ın bu sezon son olarak 42. bölümü ekrana geldi.

Bahar Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Bahar Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Show TV'de yayınlanan Bahar'ın bölümleri Bein Connect ve Prime Video'da da yer alıyor. Salı akşamları ekrana gelen dizinin yayın saati ise 20.00.

Bahar İzlenme Oranları ve Reytingler

Bahar İzlenme Oranları ve Reytingler

İlk sezonuyla AB grubunda rekor kıran Bahar, 14.91 oranında reyting almayı başarmıştı. AB grubunda da geçtiğimiz sezonun birinciliğini elinde bulunduran Bahar, bu sezon ortalama 4-5 bandında reyting almayı sürdürüyor. 

Dizi 26. bölümünde totalde 4,15, AB'de 5,86, ABC1'de ise 5,07 oranında reyting aldı.

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Bahar Eleştiri ve Ödüller

Bahar Eleştiri ve Ödüller

Demet Evgar, geçtiğimiz sezon Bahar dizisiyle Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Aynı zamanda Alisa Sezen Sever, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Yılın Yıldızı Parlayan Ödülü'nü aldı. Ayrıca Galatasaray Üniversitesi'nin düzenlediği Yılın Enleri gecesinde Bahar dizisi En İyi Dizi ödülünü kazandı.

Bahar Son Haberler

Bahar Son Haberler

Salı akşamı ekrana gelen Bahar dizisinin, total grubunda bir önceki haftaya oranla düşüş yaşaması haberlere yansıdı. Ayrıca dizinin fragmanınının yayınlanmaması da konuşulanlar arasındaydı.

Bahar Benzeri Diziler

Bahar Benzeri Diziler

Bahar dizisine benzer olarak Kasaba Doktoru, Benim Güzel Ailem, Mucize Doktor, Elimi Bırakma, Hekimoğlu dizileri örnek gösterilebilir. Hem aşk hem kariyer temasında olan bu diziler Bahar'ın yarattığı etkiyi yaratabilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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