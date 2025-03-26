onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sustalı Ceylan Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Sustalı Ceylan Ne Demek?

Sustalı Ceylan Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Sustalı Ceylan Ne Demek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 15:47

Televizyon ekranları yavaş yavaş yaz sezonuna hazırlanıyor. Kimi diziler ekranlara veda ederken kimi diziler de seyirciyle buluşuyor. 2025 sezonunda seyirci karşısına çıkacak olan bir dizi de Sustalı Ceylan oldu. ATV ekranlarının yeni dizisi Sustalı Ceylan'ın ilk bölüm fragmanının yayınlanmasıyla, dizinin yayın tarihi merak konusu oldu. İsmi, konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi şimdilerde büyük bir merakla bekleniyor.

Peki Sustalı Ceylan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sustalı Ceylan Konusu Nedir?

Sustalı Ceylan Konusu Nedir?

Sustalı Ceylan, Ceylan isimli bir kadının ataerkil toplumda yer edinmeye çalışmasını konu ediniyor. Ceylan, kendi kimliğini bulma ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi içindedir. Hayatı zorluklarla geçen Ceylan, bununla mücadele etmeye kararlıdır ve başına gelen zorluklar onu yıldıramaz. Bu süreçte hem aşkın hem dramın peşinden sürüklenir.

Sustalı Ceylan Oyuncuları Kimler?

Sustalı Ceylan Oyuncuları Kimler?

Sustalı Ceylan dizisinin başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük üstleniyor. Dizinin kadrosunda yer alan oyuncular ise şu şekilde:

  • Celil Nalçakan – Çevik Atmaca

  • Melike Güner – Mukadder

  • Evrim Doğan – Fahriye

  • Hasan Küçükçetin – Necmi

  • Melisa Berberoğlu – Devrim

  • Seda Türkmen – Dilara

  • Cezmi Baskın – Veysi

  • Hülya Aydın – Makbule

  • Hakan Atalay – Selim

  • Taha Bora Elkoca – Cevahir

Sustalı Ceylan Ne Zaman Başlıyor, Hangi Gün?

Sustalı Ceylan Ne Zaman Başlıyor, Hangi Gün?

Sustalı Ceylan, 2025 sezonunda yayın hayatına başlayan dizilerden biri oldu. Birçok yapımın ekranlara veda etmesinin ardından, Sustalı Ceylan ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Sustalı Ceylan, 4 Nisan 2025 Cuma günü başlayacak. Dizinin yeni bölümleri, her hafta Cuma günleri ekranlarda olacak.

Sustalı Ceylan Ne Demek?

Sustalı Ceylan Ne Demek?

'Sustalı Ceylan' aslında bir deyimdir. 'Sustalı' bıçak gibi kapanıp açılabilen ve ani hareket edebilen bir nesnedir. Aynı şekilde, sessiz ama tehlikeli kişileri anlatmak için de kullanılır. 'Ceylan' ismi ise 'ince yapılı, zarif ve güzel bir tür geyik' anlamına gelir. Bir kadın ismi olarak sık sık kullanılan Ceylan, kişinin masumiyetini ifade eder. 

'Sustalı Ceylan' da dışarıdan masum, narin gibi görünen fakat içinde beklenmedik bir tehlike barındıran kişi anlamına gelir. Sustalı Ceylan dizisi özelinde incelediğimizde, dizinin isminin Ceylan karakterinin hem narin hem de tehlikeli oluşuna işaret ettiği görülür.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın