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Can Yaman 'Sandokan' İçin 30 Günde 10 Kilo Verdi! İşte Can Yaman'ın Yeni Hali

Can Yaman 'Sandokan' İçin 30 Günde 10 Kilo Verdi! İşte Can Yaman'ın Yeni Hali

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
06.02.2024 - 14:51

Gönül İşleri, İnadına Aşk, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış dizileriyle tanınan ünlü oyuncu Can Yaman, kariyerine İtalya'da devam ediyor. Yakışıklı oyuncu İtalyan yapımı 'Viola Come il Mare' dizisinin çekimlerinden sonra yeni projesi 'Sandokan' için ağır bir diyet ve spor programına başladı! 30 günde 10 kilo veren Can Yaman, takipçileriyle sırrını paylaştı! 

İşte, Can Yaman'a 30 günde 10 kilo verdiren program...

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Gönül İşleri, İnadına Aşk, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman kariyerine İtalya'da devam ediyor.

Gönül İşleri, İnadına Aşk, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman kariyerine İtalya'da devam ediyor.

Can Yaman, İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşarak sektörün aranan isimlerinden biri oldu. 2021 yılında 'Che Dio ci Aiuti' adlı yapımda konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra uzun soluklu bir yapıma imza attı.

2022 yılından beri yayında olan 'Viola Come il Mare' adlı televizyon dizisinin çekimlerini tamamlayan Can Yaman, yeni projesi için hazırlıklara başladı.

2022 yılından beri yayında olan 'Viola Come il Mare' adlı televizyon dizisinin çekimlerini tamamlayan Can Yaman, yeni projesi için hazırlıklara başladı.

Yakışıklı oyuncu 30 günde 10 kilo verdi!

Sıkı bir diyet ve spor programıyla 30 günde 94 kilodan 85 kiloya düştü!

Sıkı bir diyet ve spor programıyla 30 günde 94 kilodan 85 kiloya düştü!

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden yeni halini takipçileriyle paylaşan Can Yaman, 30 günde 10 kilo verdiren diyeti ve spor programını da açıklamayı ihmal etmedi. Yaman, programını İtalyanca olarak hayranlarıyla paylaştı...

"Viola Come il Mare 2" çekimlerinden sonra, İtalya'da hasret kaldığı Türk mutfağının tadını çıkarmış...

"Viola Come il Mare 2" çekimlerinden sonra, İtalya'da hasret kaldığı Türk mutfağının tadını çıkarmış...

'Viola Come il Mare 2' filminin çekimleri bittikten sonra, birkaç günümü ailemle ve sevdiklerimle geçirmek için memleketimde olmayı ve Noel'i fırsat bilerek, biraz dinlenmek ve kendime zaman ayırmak istedim. Ancak asla abartmamaya dikkat ettim! Ayrıca özlediğim Türk mutfağının tadını çıkarmak istedim.'

Roma'ya döndükten sonra yeni karakteri 'Sandokan'a için alışkanlıklarını değiştirmiş!

Roma'ya döndükten sonra yeni karakteri 'Sandokan'a için alışkanlıklarını değiştirmiş!

'Roma'ya döndüğümde, bir sonraki karakterim olan Sandokan'a hazırlanmak için sert bir çalışma ve alışkanlık değişikliğiyle karşılaşacağımı biliyordum!

Ve öyle oldu: Hemen işe koyuldum... İlk hedef, karakter için ideal kiloya ulaşmak ve ardından zihinsel yönlerime odaklanmaktı.

Bu oldukça zorlu bir dönemdi, bir ay içinde neredeyse 10 kilo verdim, 94.5 kilodan 85 kiloya düştüm.

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Can Yaman, günde 2 üç kez egzersiz ve düşük kalorili 16:8 aralıklı oruç ile 30 günde 10 kilo vermiş!

Can Yaman, günde 2 üç kez egzersiz ve düşük kalorili 16:8 aralıklı oruç ile 30 günde 10 kilo vermiş!

'Bu, oldukça yoğun bir dönemdi ve hayatımdan birçok zevki çıkardım, günde 2 veya 3 kez egzersiz yapmam gerekiyor ve düşük kalorili bir şekilde 16:8 aralıklı oruç tutuyorum.

Ancak endişe etmeye gerek yok: Yorgun olmama rağmen, mükemmel derecede sağlıklı, gençleşmiş, detoks yapılmış ve hafif hissediyorum, ama en önemlisi çok memnunum. Tabii ki, her şey sürekli olarak ciddi ve yetenekli profesyoneller tarafından kontrol altında gerçekleşiyor.

Sonuç olarak, aktörler bunu yapar: Gerekli olduğunda adanmışlıkla dönüşürler ve her rol için kendilerini uyumlu hale getirirler. Yani, mükemmel Sandokan'a ulaşana kadar başarıyla devam edeceğiz.

Ancak bugün bir kuralı esnetmeye karar verdim ve istediğimi yiyeceğim, umarım durabilirim...

Her zaman yaptığınız gibi beni desteklemeye devam etmenizi istiyorum. Kucak dolusu sevgiler. Yakında görüşmek üzere'

İşte, Can Yaman'ın yeni hali!

İşte, Can Yaman'ın yeni hali!

Siz yakışıklı oyuncunun yeni halini nasıl buldunuz?

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