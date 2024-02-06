Can Yaman 'Sandokan' İçin 30 Günde 10 Kilo Verdi! İşte Can Yaman'ın Yeni Hali

'Bu, oldukça yoğun bir dönemdi ve hayatımdan birçok zevki çıkardım, günde 2 veya 3 kez egzersiz yapmam gerekiyor ve düşük kalorili bir şekilde 16:8 aralıklı oruç tutuyorum.

Ancak endişe etmeye gerek yok: Yorgun olmama rağmen, mükemmel derecede sağlıklı, gençleşmiş, detoks yapılmış ve hafif hissediyorum, ama en önemlisi çok memnunum. Tabii ki, her şey sürekli olarak ciddi ve yetenekli profesyoneller tarafından kontrol altında gerçekleşiyor.

Sonuç olarak, aktörler bunu yapar: Gerekli olduğunda adanmışlıkla dönüşürler ve her rol için kendilerini uyumlu hale getirirler. Yani, mükemmel Sandokan'a ulaşana kadar başarıyla devam edeceğiz.

Ancak bugün bir kuralı esnetmeye karar verdim ve istediğimi yiyeceğim, umarım durabilirim...

Her zaman yaptığınız gibi beni desteklemeye devam etmenizi istiyorum. Kucak dolusu sevgiler. Yakında görüşmek üzere'