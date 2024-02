Can Yaman 'Sandokan' İçin 30 Günde 10 Kilo Verdi! İşte Can Yaman'ın Yeni Hali

Gönül İşleri, İnadına Aşk, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış dizileriyle tanınan ünlü oyuncu Can Yaman, kariyerine İtalya'da devam ediyor. Yakışıklı oyuncu İtalyan yapımı 'Viola Come il Mare' dizisinin çekimlerinden sonra yeni projesi 'Sandokan' için ağır bir diyet ve spor programına başladı! 30 günde 10 kilo veren Can Yaman, takipçileriyle sırrını paylaştı!

İşte, Can Yaman'a 30 günde 10 kilo verdiren program...