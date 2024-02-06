Can Yaman 'Sandokan' İçin 30 Günde 10 Kilo Verdi! İşte Can Yaman'ın Yeni Hali
Can Yaman 'Sandokan' İçin 30 Günde 10 Kilo Verdi! İşte Can Yaman'ın Yeni Hali
Gönül İşleri, İnadına Aşk, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış dizileriyle tanınan ünlü oyuncu Can Yaman, kariyerine İtalya'da devam ediyor. Yakışıklı oyuncu İtalyan yapımı 'Viola Come il Mare' dizisinin çekimlerinden sonra yeni projesi 'Sandokan' için ağır bir diyet ve spor programına başladı! 30 günde 10 kilo veren Can Yaman, takipçileriyle sırrını paylaştı!
İşte, Can Yaman'a 30 günde 10 kilo verdiren program...
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Gönül İşleri, İnadına Aşk, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman kariyerine İtalya'da devam ediyor.
2022 yılından beri yayında olan 'Viola Come il Mare' adlı televizyon dizisinin çekimlerini tamamlayan Can Yaman, yeni projesi için hazırlıklara başladı.
Sıkı bir diyet ve spor programıyla 30 günde 94 kilodan 85 kiloya düştü!
"Viola Come il Mare 2" çekimlerinden sonra, İtalya'da hasret kaldığı Türk mutfağının tadını çıkarmış...
Roma'ya döndükten sonra yeni karakteri 'Sandokan'a için alışkanlıklarını değiştirmiş!
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Can Yaman, günde 2 üç kez egzersiz ve düşük kalorili 16:8 aralıklı oruç ile 30 günde 10 kilo vermiş!
İşte, Can Yaman'ın yeni hali!
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