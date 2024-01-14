Ani Bir Şekilde Kardeşlerim Dizisinden Ayrılan Fadik Sevin Atasoy Sessizliğini Bozdu!
Ani Bir Şekilde Kardeşlerim Dizisinden Ayrılan Fadik Sevin Atasoy Sessizliğini Bozdu!
Fadik Sevin Atasoy, Kardeşlerim dizisindeki dördüncü sezonun ardından 112. bölümde karakterinin trafik kazası geçirmesinin ardından diziye veda etti. Yapım ve kanalın 'sağlık sorunu' açıklamasından sonra Fadik Sevin Atasoy sessizliğini bozdu!
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Dört sezondur ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, bir süredir 'başrol krizi' ile gündeme geliyor.
Bir süre önce hem Fadik Sevin Atasoy'un hem de Su Burcu Yazgı Coşkun'un diziye veda edeceği iddia edilmişti.
Dizinin son dört bölümünde yer almayan Fadik Sevin Atasoy, bu iddiaların ardından senaryoda bahsi geçen bir trafik kazasıyla diziye veda etti.
Hiçbir şekilde ekranda görünmeden veda etmesi izleyicinin kafasını karıştırdı.
Bu açıklama ve iddiaların ardından Fadik Sevin Atasoy hiç gecikmeden Instagram hesabından bir açıklamada bulundu.
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"Şimdi artık Fadik zamanı" diyen Atasoy, "bir süre annemin kollarında şifa bulup, dinlendim. Annem kahve falında gördü, sağlık sıhhat de iyi dedi." diyerek kafaları daha da karıştıran bir açıklamada bulundu.
Böyle söyleyince de geri dönmeyecek gibi görünüyor. Yorumu size bırakıyoruz, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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