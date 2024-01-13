Survivor'da Seyircinin İsyanı Karşılık Buldu: Acun Ilıcalı Değişen Kuralları Tek Tek Açıkladı!
Survivor'da Seyircinin İsyanı Karşılık Buldu: Acun Ilıcalı Değişen Kuralları Tek Tek Açıkladı!
Survivor All Star'da izleyici yarışmalarla ilgili bazı isyanlarda bulunmaya başlamıştı. Acun Ilıcalı bunları görmüş olacak ki Acil Durum Konseyi düzenleyerek kuralların değiştiğini açıkladı.
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1 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan Survivor All Star oldukça yoğun bir tempoyla devam ediyor.
Survivor'da sezonun başından beri kadın yarışmacılar ayrı, erkek yarışmacılar ayrı yarışıyordu.
Ayrıca yarışma iki tur sürüyor, tüm bunlar da hem seyir zevkini düşürüyor hem de bir miktar adaletsiz sonuçlara yol açıyordu.
Sosyal medyada sık sık eleştirilen bu konu Acun Ilıcalı'ya kadar uzanmış olacak ki bir acil durum konseyi ile duruma el attı.
Oyun sisteminin değiştiğini açıklayan Ilıcalı, oyunun tek tur oynanıp 12'de biteceğini açıkladı. Buna göre, kadın-erkek şeklinde oynanacak oyunlarda bir takım 8'e ulaştığı an 12 olana kadar bayrak yarışı yapılacak. Finalde de kadın-erkek birlikte atış yapacak.
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Bakalım seyir zevki ve takımlar arasındaki denklik bu şekilde artacak mı yoksa tüm bunlar daha mı kötüye gidecek?
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