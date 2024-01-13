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Sunroof Türbanıyla Gündem Olan Kızılcık Şerbeti Mihri'ye Yorum Yağdı

Sunroof Türbanıyla Gündem Olan Kızılcık Şerbeti Mihri'ye Yorum Yağdı

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 18:24

Son bölümüyle yine gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti'ne Mihri'nin sunroof türbanı damgasını vurdu. Metehan'dan hoşlandığı için tarz değişikliğine giden Mihri'nin bu halleri haliyle goygoycuların diline düştü.

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Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine gündemden düşmedi.

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine gündemden düşmedi.

Bu defa gündem olma sebebiyse dizideki Mihri karakterinin hoşlandığı Metehan için değişmek isteyip 'sunroof türban' akımına dahil olması oldu.

Bu defa gündem olma sebebiyse dizideki Mihri karakterinin hoşlandığı Metehan için değişmek isteyip 'sunroof türban' akımına dahil olması oldu.

Metehan'ın kapalı kızlardan hoşlanmadığını öğrenen Mihri'nin bu minvalde hareket alması dizinin can alıcı noktalarından olurken, bu anlara haliyle yorum yağdı.

Metehan'ın kapalı kızlardan hoşlanmadığını öğrenen Mihri'nin bu minvalde hareket alması dizinin can alıcı noktalarından olurken, bu anlara haliyle yorum yağdı.

İşte Mihri'ye gelen yorumlardan bazıları:

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