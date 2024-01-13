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Çok İddialı Başlamıştı: Kanal D'nin Sevilen Dizisine Şoke Eden Final Kararı

Çok İddialı Başlamıştı: Kanal D'nin Sevilen Dizisine Şoke Eden Final Kararı

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 15:47

Kanal D'nin büyük umutlarla başlayan dizisi için final kararı verildi. Çok iddialı bir başlangıç yapan dizi birkaç bölüm sonra ekranlara veda edecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Yeni yayın döneminin başlamasıyla beraber sezon finalindeki dizilerin ekranlara dönmesiyle yeni dizilerin pek çoğu reyting düşüklüğü yaşadı.

Yeni yayın döneminin başlamasıyla beraber sezon finalindeki dizilerin ekranlara dönmesiyle yeni dizilerin pek çoğu reyting düşüklüğü yaşadı.

Yeni sezon pek çok dizinin ekran ömrünü bitirirken bunlardan biri de Dilek Taşı oldu.

Yeni sezon pek çok dizinin ekran ömrünü bitirirken bunlardan biri de Dilek Taşı oldu.

Sezona çok iddialı bir giriş yapan Dilek Taşı, 80'li yıllarda geçen bir dönem dizisi olduğu için ilk başlarda yoğun tepki görüp yüksek reytingler alsa da bu durum daha sonra değişti.

Sezona çok iddialı bir giriş yapan Dilek Taşı, 80'li yıllarda geçen bir dönem dizisi olduğu için ilk başlarda yoğun tepki görüp yüksek reytingler alsa da bu durum daha sonra değişti.

Dev bütçesiyle dikkat çeken dizi yönetmen ve senarist değişikliğiyle ekrana tutunmaya çabalasa da Birsen Altuntaş sevilen dizinin final haberini duyurdu.

Dev bütçesiyle dikkat çeken dizi yönetmen ve senarist değişikliğiyle ekrana tutunmaya çabalasa da Birsen Altuntaş sevilen dizinin final haberini duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın başrolünde yer aldığı Dilek Taşı 20. bölümüyle final yapacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın başrolünde yer aldığı Dilek Taşı 20. bölümüyle final yapacak.

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