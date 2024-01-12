İzlerken 'Ya Kahhar' Demekten Kendimizi Alamadığımız Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
İzlerken 'Ya Kahhar' Demekten Kendimizi Alamadığımız Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yine kaos ve entrika birbirini kovaladı. Ömer'in kendini dağıtması, Doğa'nın Pembe'ye savaş açması, Nilay'ın bedduaları ve Pembe'nin Alev'i hapse attırması derken yetişmekte zorlandığımız dizinin son bölümü yorum yağmuruna tutuldu.
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Cuma akşamlarının zirve dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne yine binlerce yorum geldi.
Son bölümüyle konu zincirine yetişemediğimiz dizide Doğa'nın Ünal ailesine savaş açması, Pembe'nin Alev'i hapse attırması, Ömer'in kendini dağıtması, Mihri'nin sunroof türbanı derken dizideki her sahne apayrı bir yankı uyandırdı.
Doğa'nın başkaldırısıyla daha uzun süre Pembe'yle savaşını izleyeceğimiz bölüm haliyle çok beğenilirken, sosyal medyada da gündemden düşmek bilmedi.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:
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