İzlerken 'Ya Kahhar' Demekten Kendimizi Alamadığımız Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yine kaos ve entrika birbirini kovaladı. Ömer'in kendini dağıtması, Doğa'nın Pembe'ye savaş açması, Nilay'ın bedduaları ve Pembe'nin Alev'i hapse attırması derken yetişmekte zorlandığımız dizinin son bölümü yorum yağmuruna tutuldu.