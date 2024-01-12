Görüş Bildir
Haberler
TV
Gündemden Düşmeyen "Seçil Erzan Fonu" Kızılcık Şerbeti'ne Konu Oldu

Gündemden Düşmeyen "Seçil Erzan Fonu" Kızılcık Şerbeti'ne Konu Oldu

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 23:13 Son Güncelleme: 12.01.2024 - 23:15

Gündem olan konulara sık sık Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde bu defa Seçil Erzan konu alındı. Gizli fon olayı nedeniyle gündemden düşmeyen Erzan'ın futbolculara teklif ettiği gizli fon dizide yer edindi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bomba bir gönderme sahnesi yer aldı.

Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bomba bir gönderme sahnesi yer aldı.

Gündemde yer alan konulara dikkat çekmesiyle de bilinen dizide bu defa 'Seçil Erzan Fonu' ele alındı.

Gündemde yer alan konulara dikkat çekmesiyle de bilinen dizide bu defa 'Seçil Erzan Fonu' ele alındı.

Fatih ve Doğa'nın yeniden evlenmelerini kutlamak için yenen yemekte kendisine bir bankadan gizli fon teklifi geldiğini anlatan Ertuğrul burada Seçil Erzan'a gönderme yaparken söz konusu sahne sosyal medyayı yıktı.

Fatih ve Doğa'nın yeniden evlenmelerini kutlamak için yenen yemekte kendisine bir bankadan gizli fon teklifi geldiğini anlatan Ertuğrul burada Seçil Erzan'a gönderme yaparken söz konusu sahne sosyal medyayı yıktı.

Hatırlarsanız Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan gizli bir fonla Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerden yüklü miktarda para alıp bu fona yatırmıştı.

Hatırlarsanız Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan gizli bir fonla Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerden yüklü miktarda para alıp bu fona yatırmıştı.

Söz konusu sahneyi paylaşalım:

İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte gelen tepkilerden bazıları:

İşte gelen tepkilerden bazıları:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?