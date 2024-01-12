Gündemden Düşmeyen "Seçil Erzan Fonu" Kızılcık Şerbeti'ne Konu Oldu
Gündemden Düşmeyen "Seçil Erzan Fonu" Kızılcık Şerbeti'ne Konu Oldu
Gündem olan konulara sık sık Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde bu defa Seçil Erzan konu alındı. Gizli fon olayı nedeniyle gündemden düşmeyen Erzan'ın futbolculara teklif ettiği gizli fon dizide yer edindi.
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Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bomba bir gönderme sahnesi yer aldı.
Gündemde yer alan konulara dikkat çekmesiyle de bilinen dizide bu defa 'Seçil Erzan Fonu' ele alındı.
Fatih ve Doğa'nın yeniden evlenmelerini kutlamak için yenen yemekte kendisine bir bankadan gizli fon teklifi geldiğini anlatan Ertuğrul burada Seçil Erzan'a gönderme yaparken söz konusu sahne sosyal medyayı yıktı.
Hatırlarsanız Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan gizli bir fonla Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerden yüklü miktarda para alıp bu fona yatırmıştı.
Söz konusu sahneyi paylaşalım:
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İşte gelen tepkilerden bazıları:
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