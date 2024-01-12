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Kocasının Kaybında Şüpheli Olarak Görülen Meryem, Müge Anlı'nın Üstüne Gelmesi Sonucu Yayını Terk Etti!

Kocasının Kaybında Şüpheli Olarak Görülen Meryem, Müge Anlı'nın Üstüne Gelmesi Sonucu Yayını Terk Etti!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
12.01.2024 - 21:41

Müge Anlı'nın programında Konya'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'in kaybını araştırılıyor. Eşinin kaybında şüpheli olarak görülen Meryem, Müge Anlı ve eşi Mehmet Ali'nin akrabalarının üstüne gelmesi üzerine yayını terk etti.

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Müge Anlı günlerdir kayıp olan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'i arıyor.

Müge Anlı günlerdir kayıp olan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'i arıyor.

41 yaşındaki Özdemir'in en son aracıyla görmüşler. Araç ise günler sonra terk edilmiş ve içinde kan lekeleri varken bulundu. Bu da Özdemir'in ölmüş ya da öldürülmüş olabileceğini akıllara getirdi.

41 yaşındaki Özdemir'in en son aracıyla görmüşler. Araç ise günler sonra terk edilmiş ve içinde kan lekeleri varken bulundu. Bu da Özdemir'in ölmüş ya da öldürülmüş olabileceğini akıllara getirdi.

Kardeşiyle kavgalı olan Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem'e de hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Bu esnada Meryem'in çelişkili ifadeleri, şüpheleri üstüne çekti. Sık sık kıskançlık kavgasına girdikleri öğrenildi. Mehmet Ali'nin ailesi, Meryem'i Mehmet Ali'nin başına ne geldiğini bilmekle suçlandı.

Bu esnada Meryem'in çelişkili ifadeleri, şüpheleri üstüne çekti. Sık sık kıskançlık kavgasına girdikleri öğrenildi. Mehmet Ali'nin ailesi, Meryem'i Mehmet Ali'nin başına ne geldiğini bilmekle suçlandı.

Mehmet Ali'nin ailesi ise bugünkü bölümde Meryem'in üstüne gitmeye başladı. Müge Anlı'nın da bir itiraf beklentisi vardı.

Mehmet Ali'nin ailesi ise bugünkü bölümde Meryem'in üstüne gitmeye başladı. Müge Anlı'nın da bir itiraf beklentisi vardı.

Meryem ve Mehmet Ali'nin son kavgası konuşuluyordu tam da o anda.

Reklam arasının ardından Meryem yayına çıkmadı. "Yoruldum" diyen Meryem, programa çıkmayı reddetmiş.

Reklam arasının ardından Meryem yayına çıkmadı. "Yoruldum" diyen Meryem, programa çıkmayı reddetmiş.
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Aradan birkaç dakika geçtikten sonra ısrarlar sonucu Meryem yayına tekrar geldi ve çocuklarının da kendisinin de çok yorulduğunu söyledi. "Beni suçluyorlar sürekli." diyen Meryem, kocasının başına gelen şeyden haberinin olmadığını söyledi.

Aradan birkaç dakika geçtikten sonra ısrarlar sonucu Meryem yayına tekrar geldi ve çocuklarının da kendisinin de çok yorulduğunu söyledi. "Beni suçluyorlar sürekli." diyen Meryem, kocasının başına gelen şeyden haberinin olmadığını söyledi.

Müge Anlı ise 'Çocuğunu bahane etme, gel kocanı bulalım. Burada senin kocan için çabalıyoruz. Kaçarsan daha çok suçlanırsın, gel sen kendini koru' dedi.

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