Kocasının Kaybında Şüpheli Olarak Görülen Meryem, Müge Anlı'nın Üstüne Gelmesi Sonucu Yayını Terk Etti!
Kocasının Kaybında Şüpheli Olarak Görülen Meryem, Müge Anlı'nın Üstüne Gelmesi Sonucu Yayını Terk Etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Müge Anlı günlerdir kayıp olan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'i arıyor.
41 yaşındaki Özdemir'in en son aracıyla görmüşler. Araç ise günler sonra terk edilmiş ve içinde kan lekeleri varken bulundu. Bu da Özdemir'in ölmüş ya da öldürülmüş olabileceğini akıllara getirdi.
Bu esnada Meryem'in çelişkili ifadeleri, şüpheleri üstüne çekti. Sık sık kıskançlık kavgasına girdikleri öğrenildi. Mehmet Ali'nin ailesi, Meryem'i Mehmet Ali'nin başına ne geldiğini bilmekle suçlandı.
Mehmet Ali'nin ailesi ise bugünkü bölümde Meryem'in üstüne gitmeye başladı. Müge Anlı'nın da bir itiraf beklentisi vardı.
Reklam arasının ardından Meryem yayına çıkmadı. "Yoruldum" diyen Meryem, programa çıkmayı reddetmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aradan birkaç dakika geçtikten sonra ısrarlar sonucu Meryem yayına tekrar geldi ve çocuklarının da kendisinin de çok yorulduğunu söyledi. "Beni suçluyorlar sürekli." diyen Meryem, kocasının başına gelen şeyden haberinin olmadığını söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda