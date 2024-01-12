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Kızılcık Şerbeti'nde Mihri'nin 'Sunroof Türban'ına Babası Ertuğrul'un Tepkisi Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti'nde Mihri'nin 'Sunroof Türban'ına Babası Ertuğrul'un Tepkisi Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 22:43 Son Güncelleme: 12.01.2024 - 22:56

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüne Ertuğrul'un kızı Mihri damgasını vurdu. 'Sunroof türban' stiliyle izlediğimiz Mihri'nin yeni tarzına babası Ertuğrul'dan veto gelirken, bu sahneye tepki yağdı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yine çok konuşulacak cinsten.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yine çok konuşulacak cinsten.

Metehan'dan hoşlanan Mihri son bölümlerde hızla tarzını değiştirme adımları atarken, son bölümde 'sunroof türban' adlı yeni bir tarza büründü.

Metehan'dan hoşlanan Mihri son bölümlerde hızla tarzını değiştirme adımları atarken, son bölümde 'sunroof türban' adlı yeni bir tarza büründü.

Aile yemeğine bu şekilde gitmek isteyen Mihri'ye babası Ertuğrul'dan büyük tepki gelirken, söz konusu sahne haliyle sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Aile yemeğine bu şekilde gitmek isteyen Mihri'ye babası Ertuğrul'dan büyük tepki gelirken, söz konusu sahne haliyle sosyal medyanın da gündemine oturdu.

İşte olay yaratan o sahne:

Söz konusu sahneye gelen tepkileri buraya bırakıyoruz:

Söz konusu sahneye gelen tepkileri buraya bırakıyoruz:
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