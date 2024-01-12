Doğa'nın Pembe'ye Savaş Açıp Herkese Kan Kusturmasına Tepkiler Gecikmedi
Doğa'nın Pembe'ye Savaş Açıp Herkese Kan Kusturmasına Tepkiler Gecikmedi
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Doğa'nın Pembe'ye karşı açtığı savaş oldu. Fatih'le evlendiğini herkese duyuran Doğa Pembe'nin tahtını sallarken, söz konusu anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Fatih'le evlenen Doğa'nın artık isyan bayrağını çekip Pembe'ye meydan okuması damga vurdu.
Fatih'e nikahı basar basmaz soluğu Pembe'nin yanında alan Doğa içinde tuttuklarını çatır çatır söylerken, ayrıca evde yeni bir hakimiyet kurmaya girişmesiyle hepimizin ağzını açık bıraktı.
Yaptıklarıyla başta Pembe olmak üzere herkesi çıldırtan Doğa bu hareketleriyle 'intikam böyle alınır' dedirtirken, söz konusu anlar haliyle gündem oldu.
İşte Doğa'nın Pembe'yi kudurtmasına gelen tepkiler:
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