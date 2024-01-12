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Güzellik Salonu İşine Giren Nursema ve Umut'un Parayı Har Vurup Harman Savurması İzleyicilerin Diline Düştü

Güzellik Salonu İşine Giren Nursema ve Umut'un Parayı Har Vurup Harman Savurması İzleyicilerin Diline Düştü

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 00:08

Kızılcık Şerbeti'nde birkaç bölümdür işlenen 'güzellik merkezi' konusu en nihayetinde sonuçlandı ve Nursema-Umut çifti ünlü bir güzellik salonu zincirine dahil oldular. Dilan-Engin Polat olayına göndermelerle işlenen konuda Umut ve Nursema'nın kısa sürede çok para kazanıp har vurup harman savurması ise izleyicilerin diline düştü.

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Nursema ve Umut çifti damga vurdu. Çünkü Dilan-Engin Polat çiftinin güzellik salonlarını paravan olarak gösterip kara para aklamaları bir süredir dizide konu olarak yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Nursema ve Umut çifti damga vurdu. Çünkü Dilan-Engin Polat çiftinin güzellik salonlarını paravan olarak gösterip kara para aklamaları bir süredir dizide konu olarak yer alıyor.

Dizideki İdris Bey'in ünlü güzellik salonu zincirine dahil olan Umut ve Nursema'nın daha dakika 1 gol 1 çok paralar kazanması izleyicilere bir yerlerden tanıdık gelirken, çiftimizin kazandıkları parayı çatır çatır harcamaları da gündem oldu.

Dizideki İdris Bey'in ünlü güzellik salonu zincirine dahil olan Umut ve Nursema'nın daha dakika 1 gol 1 çok paralar kazanması izleyicilere bir yerlerden tanıdık gelirken, çiftimizin kazandıkları parayı çatır çatır harcamaları da gündem oldu.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

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