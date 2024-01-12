Güzellik Salonu İşine Giren Nursema ve Umut'un Parayı Har Vurup Harman Savurması İzleyicilerin Diline Düştü

Kızılcık Şerbeti'nde birkaç bölümdür işlenen 'güzellik merkezi' konusu en nihayetinde sonuçlandı ve Nursema-Umut çifti ünlü bir güzellik salonu zincirine dahil oldular. Dilan-Engin Polat olayına göndermelerle işlenen konuda Umut ve Nursema'nın kısa sürede çok para kazanıp har vurup harman savurması ise izleyicilerin diline düştü.