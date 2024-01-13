Sırtından Bıçaklanan Apo'nun Kalp Krizi Geçirdiği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Gelen Tepkiler
Sırtından Bıçaklanan Apo'nun Kalp Krizi Geçirdiği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Gelen Tepkiler
Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölüme imza attı. Bölüm sonrası verdiği çarpıcı fragmanlarla bilinen Kızılcık Şerbeti yine geleneği bozmazken, Apo'nun kalp krizi geçirdiği fragman herkesi şaşırttı.
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Yalnızca Cuma akşamlarının değil genel bir ekran fenomeni haline gelen Kızılcık Şerbeti'nin reyting başarısı katlanarak devam ediyor.
Enfes bir bölüm daha sunan Kızılcık Şerbeti bölümün hemen ardından fragman vermesiyle nam salarken, bu geleneği yine bozmadı.
Alıştığımız gibi herkesin birbirine girdiği dizide kaos yine hakimiyet sürerken, Alev'i hapse attıran Pembe çiçeği burnunda çiftin arasını açmakta gayet başarılı olurken, Alev'in kendisinden uzaklaşması ve şirkette devrilmek istenmesiyle yaşlı Apo'nun kalbi dayanmıyor.
Kalp krizi geçirdiğini gördüğümüz Apo'nun gidişatı ne olacak merak ederken, haliyle bu heyecanlı fragmana yorum yağdı.
Kızılcık Şerbeti fragmanını buraya bırakıyoruz:
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Fragmana gelen yorumlar da burada:
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