Sırtından Bıçaklanan Apo'nun Kalp Krizi Geçirdiği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Gelen Tepkiler

Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölüme imza attı. Bölüm sonrası verdiği çarpıcı fragmanlarla bilinen Kızılcık Şerbeti yine geleneği bozmazken, Apo'nun kalp krizi geçirdiği fragman herkesi şaşırttı.