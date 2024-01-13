Tüm Karakterlerin İntikam Ateşiyle Tutuştuğu Yalı Çapkını'nın Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Tüm Karakterlerin İntikam Ateşiyle Tutuştuğu Yalı Çapkını'nın Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını son bölümüyle gündem oldu. İşte Yalı Çapkını'na gelen yorumlardan bazıları...
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Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını son bölümüyle yine gündem oldu.
Ferit'in hamile eski sevgilisi ve nikahlı eşi olmasına rağmen bir de yeni sevgili yaptığı bölümde artık SeyFer namına bir şey kalmazken, Korhan ailesi gitgide çıkmaza girmeye başladı.
Korhan yalısında kafası iyice karışan Suna hepimizi çileden çıkarırken, Latif Bey'in gerçek kimliği herkesi şaşırttı.
İşte Yalı Çapkını'nın son bölümüne gelen tepkiler:
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