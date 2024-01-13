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Daha Erken Yayınlanacak: Çağatay Ulusoy'lu Gaddar'ın Yayın Tarihi Değişti

Daha Erken Yayınlanacak: Çağatay Ulusoy'lu Gaddar'ın Yayın Tarihi Değişti

Çağatay Ulusoy
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 18:08

Çağatay Ulusoy'un merakla beklenen projesi Gaddar'ın yayın tarihi 2 Şubat olarak açıklanmıştı. Cuma günü yayınlanacak dizi rakip diziler göze alınarak erken bir tarihe çekildi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
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Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra ekranlara geri döndüren dizi Gaddar daha şimdiden büyük merak uyandırdı.

Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra ekranlara geri döndüren dizi Gaddar daha şimdiden büyük merak uyandırdı.

Çağatay Ulusoy'a Sümeyye Aydoğan'ın eşlik edeceği dizi büyük heyecanla beklenirken, Birsen Altuntaş dizinin 2 Şubat'ta yayınlanacağını duyurmuştu.

Çağatay Ulusoy'a Sümeyye Aydoğan'ın eşlik edeceği dizi büyük heyecanla beklenirken, Birsen Altuntaş dizinin 2 Şubat'ta yayınlanacağını duyurmuştu.

Cuma akşamı yayınlanacak Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını'na rakip olmaya hazırlanan dizide Altuntaş'ın haberine göre bir son dakika değişikliği yaşandı.

Cuma akşamı yayınlanacak Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını'na rakip olmaya hazırlanan dizide Altuntaş'ın haberine göre bir son dakika değişikliği yaşandı.

Altuntaş'ın haberine göre Cuma akşamı yayınlanan Yalı Çapkını'nın hızla düşen reytinglerini fırsat bilen Gaddar dizisi 2 hafta erkene alındı.

Altuntaş'ın haberine göre Cuma akşamı yayınlanan Yalı Çapkını'nın hızla düşen reytinglerini fırsat bilen Gaddar dizisi 2 hafta erkene alındı.

Buna göre Gaddar'ın 19 Ocak tarihinde yayınlanması bekleniyor.

Buna göre Gaddar'ın 19 Ocak tarihinde yayınlanması bekleniyor.

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