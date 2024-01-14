Son Birkaç Haftadır Yoktu: Fadik Sevin Atasoy'un Kardeşlerim Dizisinden Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı!
Son Birkaç Haftadır Yoktu: Fadik Sevin Atasoy'un Kardeşlerim Dizisinden Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı!
4. sezonuyla ekranlara gelen Kardeşlerim dizisi cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olmaya devam ediyor. Dizinin son bölümünde izleyiciyi üzen bir gelişme yaşandı. Şengül karakterinin trafik kazası geçirdiği ve hayatını kaybettiği anlar izleyenleri yasa boğarken Fadik Sevin Atasoy'un veda sebebi çok geçmeden öğrenildi.
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Cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan Kardeşlerim dizisi, 4 sezondur ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Sevilerek izlenen dizide bir süredir başrol krizi yaşandığı biliniyordu.
Son birkaç haftadır dizide sahnesi bulunmayan Şengül karakteri, 112. bölüm itibarıyla ölüm haberiyle birlikte diziden ayrıldı.
Sevenlerini üzen bu gelişme sonunda kanaldan ve yapımcıdan ortak bir açıklama yapıldı.
Dizinin sevilen karakteri Şengül'ü canlandıran Fadik Sevin Atasoy'un, sağlık sorunu sebebiyle diziye 'ara verdiği' belirtiliyor.
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Ancak dizinin yeni bölüm fragmanında cenaze töreninin yapıldığı ifade ediliyor. Bakalım bu belirsizlik nasıl çözülecek, Fadik Sevin Atasoy herhangi bir açıklama yapacak mı?
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