Son Birkaç Haftadır Yoktu: Fadik Sevin Atasoy'un Kardeşlerim Dizisinden Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı!

4. sezonuyla ekranlara gelen Kardeşlerim dizisi cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olmaya devam ediyor. Dizinin son bölümünde izleyiciyi üzen bir gelişme yaşandı. Şengül karakterinin trafik kazası geçirdiği ve hayatını kaybettiği anlar izleyenleri yasa boğarken Fadik Sevin Atasoy'un veda sebebi çok geçmeden öğrenildi.