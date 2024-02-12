Survivor'a Katılan Avatar Atakan'ın Oğlu Aslan'ın Babasını Ekranda Gördükçe Ağlaması Yürekleri Burktu!

Survivor All Star'a hiç planda değilken dahil olan Avatar Atakan, izleyiciyi fazlasıyla mutlu etmişti. Ancak geride bıraktığı oğlu Aslan bu durumdan hiç de memnun görünmüyor. Babasını ekranda gördükçe ağlayan Aslan'ın görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.