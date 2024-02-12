Survivor'a Katılan Avatar Atakan'ın Oğlu Aslan'ın Babasını Ekranda Gördükçe Ağlaması Yürekleri Burktu!
Survivor'a Katılan Avatar Atakan'ın Oğlu Aslan'ın Babasını Ekranda Gördükçe Ağlaması Yürekleri Burktu!
Survivor All Star'a hiç planda değilken dahil olan Avatar Atakan, izleyiciyi fazlasıyla mutlu etmişti. Ancak geride bıraktığı oğlu Aslan bu durumdan hiç de memnun görünmüyor. Babasını ekranda gördükçe ağlayan Aslan'ın görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.
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Eski Survivor şampiyonu Çağan Atakan Arslan, hiç öyle bir niyeti olmamasına rağmen bir anda Survivor kadrosuna dahil olmuştu.
İzleyiciyi fazlasıyla sevindiren ve Survivor'ın seyir zevkini artıran bu haber ne yazık ki herkesi mutlu etmemiş görünüyor.
Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla oğulları Aslan'ın babasını izlerkenki görüntülerini paylaşarak kimin sevinmediğini herkese gösterdi.
Babasının gitmesini istemediğini söyleyerek ağlayan Aslan ayrıca oyun kaybetmesine de tahammül edemiyor.
Aslan'ın gözyaşları sevenlerini de üzdü.
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