Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor'a Katılan Avatar Atakan'ın Oğlu Aslan'ın Babasını Ekranda Gördükçe Ağlaması Yürekleri Burktu!

Survivor'a Katılan Avatar Atakan'ın Oğlu Aslan'ın Babasını Ekranda Gördükçe Ağlaması Yürekleri Burktu!

survivor
themyscira - Misafir Editör
13.02.2024 - 00:49

Survivor All Star'a hiç planda değilken dahil olan Avatar Atakan, izleyiciyi fazlasıyla mutlu etmişti. Ancak geride bıraktığı oğlu Aslan bu durumdan hiç de memnun görünmüyor. Babasını ekranda gördükçe ağlayan Aslan'ın görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Eski Survivor şampiyonu Çağan Atakan Arslan, hiç öyle bir niyeti olmamasına rağmen bir anda Survivor kadrosuna dahil olmuştu.

Eski Survivor şampiyonu Çağan Atakan Arslan, hiç öyle bir niyeti olmamasına rağmen bir anda Survivor kadrosuna dahil olmuştu.

İzleyiciyi fazlasıyla sevindiren ve Survivor'ın seyir zevkini artıran bu haber ne yazık ki herkesi mutlu etmemiş görünüyor.

İzleyiciyi fazlasıyla sevindiren ve Survivor'ın seyir zevkini artıran bu haber ne yazık ki herkesi mutlu etmemiş görünüyor.

Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla oğulları Aslan'ın babasını izlerkenki görüntülerini paylaşarak kimin sevinmediğini herkese gösterdi.

Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla oğulları Aslan'ın babasını izlerkenki görüntülerini paylaşarak kimin sevinmediğini herkese gösterdi.

Babasının gitmesini istemediğini söyleyerek ağlayan Aslan ayrıca oyun kaybetmesine de tahammül edemiyor.

Aslan'ın gözyaşları sevenlerini de üzdü.

Aslan'ın gözyaşları sevenlerini de üzdü.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?