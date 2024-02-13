O Ses Türkiye'de Kimsenin Dönmediği O Yarışmacıya Sezen Aksu Sahip Çıkmış
O Ses Türkiye'de Kimsenin Dönmediği O Yarışmacıya Sezen Aksu Sahip Çıkmış
O Ses Türkiye'ye katılan Rümeysa Tekellioğlu hiçbir jüri üyesini döndüremese de şansı Sezen Aksu'yla dönmüştü. Şimdilerde albüm çıkaran şarkıcının yaşadıkları yıllar sonra tekrardan gündem oldu.
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2011 yılında O Ses Türkiye'ye katılan Rümeysa Tekellioğlu, o dönemin jüri üyeleri olan Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Murat Boz ve Hadise'den hiçbirini döndürememişti.
Hiçbir jüriyi döndürememesine rağmen Sezen Aksu tarafından fark edilen Tekellioğlu kısa süre sonra Aksu'nun vokalistliğini yapmaya başlamıştı.
Sezen Aksu'nun o dönem jüri üyelerine tepki göstermesi gündemden düşmezken, söz konusu olay tekrardan gündem oldu.
Daha sonra Sezen Aksu'nun desteği ve "Yansın İstanbul" şarkısıyla albüm çıkaran Rümeysa Tekellioğlu başarılarını devam ettirirken, söz konusu olayın Aksu tarafından anlatıldığı video sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar:
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