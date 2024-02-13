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Kızıl Goncalar'ın Müyesser'i Asiye Dinçsoy'un Gerçek Hayattaki Hali

Kızıl Goncalar'ın Müyesser'i Asiye Dinçsoy'un Gerçek Hayattaki Hali

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
13.02.2024 - 10:33

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Müyesser karakterine hayat veren Asiye Dinçsoy'un gerçek hayattaki hali merak edildi.

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Özgü Namal'ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren Kızıl Goncalar dizisi sezonun en çok ses getiren projelerinden biri oldu.

Özgü Namal'ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren Kızıl Goncalar dizisi sezonun en çok ses getiren projelerinden biri oldu.

Muhafazakar ve seküler çatışmasının arasında bir anne-kız hikayesi izlediğimiz dizinin her karakteri ayrı ayrı seyir zevki veriyor.

Muhafazakar ve seküler çatışmasının arasında bir anne-kız hikayesi izlediğimiz dizinin her karakteri ayrı ayrı seyir zevki veriyor.

O karakterlerden biri de diziye sonradan dahil olan Müyesser. Sadi Hüdayi Güneş'in eşi Hasna Güneş'in ablası. Tarikat içerisinde saygınlığı olan kadınları yönlendiren önemli bir isim.

O karakterlerden biri de diziye sonradan dahil olan Müyesser. Sadi Hüdayi Güneş'in eşi Hasna Güneş'in ablası. Tarikat içerisinde saygınlığı olan kadınları yönlendiren önemli bir isim.

Müyesser'e de 44 yaşındaki başarılı oyuncu Asiye Dinçsoy hayat veriyor. Dinçsoy'u daha önce Zümrüdüanka, Kırmızı Oda, O Kız, Elimi Bırakma, Şimdi Onlar Düşünsün gibi televizyonlar dizilerinde ve birçok sinema filminde izlemiştik.

Müyesser'e de 44 yaşındaki başarılı oyuncu Asiye Dinçsoy hayat veriyor. Dinçsoy'u daha önce Zümrüdüanka, Kırmızı Oda, O Kız, Elimi Bırakma, Şimdi Onlar Düşünsün gibi televizyonlar dizilerinde ve birçok sinema filminde izlemiştik.

Dizide tesettürlü bir şekilde karşımıza çıkan Dinçsoy'un da gerçek hayattaki hali merak edildi. İşte Kızıl Goncalar'ın Müyesser'i...

Dizide tesettürlü bir şekilde karşımıza çıkan Dinçsoy'un da gerçek hayattaki hali merak edildi. İşte Kızıl Goncalar'ın Müyesser'i...
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