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Beyaz Show ile Dönmesini Beklediğimiz Beyazıt Öztürk'ten Anlamlı Proje!

Beyaz Show ile Dönmesini Beklediğimiz Beyazıt Öztürk'ten Anlamlı Proje!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.02.2024 - 13:38

Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk, uzun yıllar boyunca Beyaz Show ile milyonları güldürmeyi başarmıştı. Yeni bölümleri ha geldi ha gelecek diye beklediğimiz Beyaz Show'a dair geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti. 

Umut Ünver'in haberine göre, Beyazıt Öztürk şimdi ise oldukça anlamlı bir proje ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

Kaynak: Umut Ünver/Aramızda Kalmasın

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Beyazıt Öztürk yıllarca ekranlara gelen Beyaz Show ile akıllarımıza kazındı.

Beyazıt Öztürk yıllarca ekranlara gelen Beyaz Show ile akıllarımıza kazındı.

1996 yılında yayın hayatına başlayan Beyaz Show, milyonlarca insanı Cuma akşamları ekran başına kilitliyordu. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı program, 2018 tarihinde kesin bir şekilde yayından kaldırıldı.

Beyaz Show'un yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu olmuştu.

Beyaz Show'un yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu olmuştu.

Konuya dair ilk açıklama, Acun Ilıcalı'dan gelmiş, ünlü isim Beyaz Show'un yeniden başlayacağı müjdesini vermişti. 

O günden itibaren de heyecanlı bekleme başladı!

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Show'a dair birinci ağızdan, yani Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Show'a dair birinci ağızdan, yani Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi.

'Yeniden başlamaya niyetimiz var' diyen ünlü isim, yeni formatta neler düşündüklerine dair ipuçları da vermişti.

Burada detaylara yer vermiştik;

Milyonlarca kişi Beyaz Show'u beklerken, Beyazıt Öztürk'ten anlamlı bir proje haberi geldi.

Milyonlarca kişi Beyaz Show'u beklerken, Beyazıt Öztürk'ten anlamlı bir proje haberi geldi.

Aramızda Kalmasın programından Umut Ünver'in sorularını yanıtlayan Beyazıt Öztürk, yakın zamanda gerçekleştireceği programına dair bazı ipuçları verdi. 

Turnelere çıkacağını açıklayan Öztürk, yazdığı birkaç proje olduğunu da açıkladı.

Beyazıt Öztürk, özellikle deprem bölgesindeki çocuklara yardım için Türkiye'nin farklı illerinde sahne alacak.

Beyazıt Öztürk, özellikle deprem bölgesindeki çocuklara yardım için Türkiye'nin farklı illerinde sahne alacak.

Beyazıt Öztürk, nasıl bir proje olacağını ise 'Türkiye içinde bazı şehirlerde yardım amaçlı kendim gösterilere çıkmaya başlayacağım. Deprem bölgesindeki çocuklar için...Ona hazırlanıyorum.' ifadelerini kullanarak açıkladı.

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