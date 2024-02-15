Beyaz Show ile Dönmesini Beklediğimiz Beyazıt Öztürk'ten Anlamlı Proje!

Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk, uzun yıllar boyunca Beyaz Show ile milyonları güldürmeyi başarmıştı. Yeni bölümleri ha geldi ha gelecek diye beklediğimiz Beyaz Show'a dair geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti.

Umut Ünver'in haberine göre, Beyazıt Öztürk şimdi ise oldukça anlamlı bir proje ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Umut Ünver/Aramızda Kalmasın