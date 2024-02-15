Beyaz Show ile Dönmesini Beklediğimiz Beyazıt Öztürk'ten Anlamlı Proje!
Beyaz Show ile Dönmesini Beklediğimiz Beyazıt Öztürk'ten Anlamlı Proje!
Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk, uzun yıllar boyunca Beyaz Show ile milyonları güldürmeyi başarmıştı. Yeni bölümleri ha geldi ha gelecek diye beklediğimiz Beyaz Show'a dair geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti.
Umut Ünver'in haberine göre, Beyazıt Öztürk şimdi ise oldukça anlamlı bir proje ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Umut Ünver/Aramızda Kalmasın
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Beyazıt Öztürk yıllarca ekranlara gelen Beyaz Show ile akıllarımıza kazındı.
Beyaz Show'un yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Beyaz Show'a dair birinci ağızdan, yani Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi.
Milyonlarca kişi Beyaz Show'u beklerken, Beyazıt Öztürk'ten anlamlı bir proje haberi geldi.
Beyazıt Öztürk, özellikle deprem bölgesindeki çocuklara yardım için Türkiye'nin farklı illerinde sahne alacak.
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