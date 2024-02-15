Mecnun ile Akıllarımıza Kazınan Ali Atay'dan Hazal Kaya'ya Gerçek Leyla'yı Bile Kıskandıracak Sözler

Ali Atay ise Leyla'sını bulup bulmadığı sorusuna şu cevabı verdi;

“Buldum yüzde yüz. Bundan sonrası için ne olur? Ben şu an ile ilgilenen biriyim ama Leyla’mı gerçekten buldum...Kaza kaza bir maden işçisi gibi, o ilişkinin içindeki dürüstlüğü arayıp bulana kadar birbirini hırpalıyorsun, o süreçleri atlattık biz mesela… Bunu konuşuyoruz da; artık diyorsun ki karanlık tarafıyla da Leyla, aydınlık tarafıyla da Leyla, benim hayatımı işgal eden bir Leyla ve ben onu bulmuşum diyebiliyorum…”