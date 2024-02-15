Mecnun ile Akıllarımıza Kazınan Ali Atay'dan Hazal Kaya'ya Gerçek Leyla'yı Bile Kıskandıracak Sözler
Mecnun ile Akıllarımıza Kazınan Ali Atay'dan Hazal Kaya'ya Gerçek Leyla'yı Bile Kıskandıracak Sözler
Hazal Kaya ve Ali Atay hiç şüphesiz en sevilen çiftler arasında. Geçtiğimiz günlerde kızları Süreyya'nın yüzünü ilk gösteren çift, yine beğeni yağmuruna tutuldu. Son olarak NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Ali Atay, eşi Hazal Kaya'ya olan aşkını bir güzel anlattı.
Gözlerimiz dolmadı değil!
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Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, birlikteliklerini duyurdukları ilk günden itibaren magazinin gözde çiftlerinden.
Daha sonra çiftimizin ikinci çocuğu, kızları Leyla Süreyya dünyaya geldi.
Bir sene boyunca Leyla Süreyya'nın yüzünü gizleyen çift, kızlarının bir yaşına girmesiyle doğum günü partisinden güzel mi güzel karelerini paylaştılar.
Bu mutlu aile tablosunun sırrı ise Ali Atay ve Hazal Kaya'nın birbirlerine aşk dolu bakışları hiç şüphesiz.
Ali Atay son olarak NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu oldu.
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Leyla ile Mecnun dizisinde, Atay'ın babasını canlandıran Taylan, "Sen Leyla'nı buldun mu?" sorusunu yöneltti.
"Kıskanıyorum. İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de!"
Peki Ali Atay, Hazal Kaya'dan korkuyor mu? 😂
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