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Mecnun ile Akıllarımıza Kazınan Ali Atay'dan Hazal Kaya'ya Gerçek Leyla'yı Bile Kıskandıracak Sözler

Mecnun ile Akıllarımıza Kazınan Ali Atay'dan Hazal Kaya'ya Gerçek Leyla'yı Bile Kıskandıracak Sözler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.02.2024 - 11:20

Hazal Kaya ve Ali Atay hiç şüphesiz en sevilen çiftler arasında. Geçtiğimiz günlerde kızları Süreyya'nın yüzünü ilk gösteren çift, yine beğeni yağmuruna tutuldu. Son olarak NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Ali Atay, eşi Hazal Kaya'ya olan aşkını bir güzel anlattı.

Gözlerimiz dolmadı değil!

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Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, birlikteliklerini duyurdukları ilk günden itibaren magazinin gözde çiftlerinden.

Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, birlikteliklerini duyurdukları ilk günden itibaren magazinin gözde çiftlerinden.

2019 yılında ilk çocukları Fikret Ali'yi kucaklarına alan çiftimiz, büyük bir neşe yaşamıştı. Fikret Ali'nin zamanla git gide babasına benzemesi ise herkesi şoke etmişti. Ali Atay kendisinin mini bir kopyasıyla beraberdi çünkü!

Daha sonra çiftimizin ikinci çocuğu, kızları Leyla Süreyya dünyaya geldi.

Daha sonra çiftimizin ikinci çocuğu, kızları Leyla Süreyya dünyaya geldi.

İkinci kez anne olacağının müjdesini veren Hazal Kaya, 2023 yılında kızı Leyla Süreyya'yı kucağına aldı. Çiftimizden de mutlu bir aile tablosu geldi tabii.

Bir sene boyunca Leyla Süreyya'nın yüzünü gizleyen çift, kızlarının bir yaşına girmesiyle doğum günü partisinden güzel mi güzel karelerini paylaştılar.

Bir sene boyunca Leyla Süreyya'nın yüzünü gizleyen çift, kızlarının bir yaşına girmesiyle doğum günü partisinden güzel mi güzel karelerini paylaştılar.

Bizler de çiftimizin güzeller güzeli kızı Leyla Süreyya'yı ilk kez görmüş olduk! Tabii Ali Atay, kızını da kendisine benzetmeyi başarmış! 😂 🧿

Bu mutlu aile tablosunun sırrı ise Ali Atay ve Hazal Kaya'nın birbirlerine aşk dolu bakışları hiç şüphesiz.

Bu mutlu aile tablosunun sırrı ise Ali Atay ve Hazal Kaya'nın birbirlerine aşk dolu bakışları hiç şüphesiz.

Çiftimizin sık sık birbirlerine ne kadar aşık olduklarını duyuyor, yaptıkları açıklamalara ise kalplerimizi bırakıyoruz. Özellikle de Ali Atay, aşkını anlatmaktan bir adım geri durmuyor.

Ali Atay son olarak NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu oldu.

Ali Atay son olarak NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu oldu.

Son olarak Ölümlü Dünya 2 filminde bir araya gelen Taylan ve Atay, programda samimi açıklamalara imza attılar.

Ali Atay, eşi Hazal Kaya'ya övmekten bir saniye geri durmadı.

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Leyla ile Mecnun dizisinde, Atay'ın babasını canlandıran Taylan, "Sen Leyla'nı buldun mu?" sorusunu yöneltti.

Leyla ile Mecnun dizisinde, Atay'ın babasını canlandıran Taylan, "Sen Leyla'nı buldun mu?" sorusunu yöneltti.

Ali Atay ise Leyla'sını bulup bulmadığı sorusuna şu cevabı verdi;

“Buldum yüzde yüz. Bundan sonrası için ne olur? Ben şu an ile ilgilenen biriyim ama Leyla’mı gerçekten buldum...Kaza kaza bir maden işçisi gibi, o ilişkinin içindeki dürüstlüğü arayıp bulana kadar birbirini hırpalıyorsun, o süreçleri atlattık biz mesela… Bunu konuşuyoruz da; artık diyorsun ki karanlık tarafıyla da Leyla, aydınlık tarafıyla da Leyla, benim hayatımı işgal eden bir Leyla ve ben onu bulmuşum diyebiliyorum…”

"Kıskanıyorum. İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de!"

"Kıskanıyorum. İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de!"

Ali Atay eşi Hazal Kaya'yı kıskanıp kıskanmadığını sorusuna ise net bir cevap veriyor;

'Kıskanıyorum. Bende kıskançlık duygusu var. Bunu gizlemiyorum. Karımı kıskanmıyorum diyemem, o da kıskanıyor. İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de! Gerçekten net bunu yaşıyorum…'

Peki Ali Atay, Hazal Kaya'dan korkuyor mu? 😂

Peki Ali Atay, Hazal Kaya'dan korkuyor mu? 😂

“Hazal’dan kim korkmaz? Hazal’dan korkulur çünkü güçlü bir kadın. En sevdiğim şey, ilişkilerimde de güçlü insan, ayakta durabilen, istikrarlı, güven veren; bir kadının böyle olması… Evimde böyle bir kadın var'

Bu güzeller güzeli aileye, aşk dolu çiftimize bir maşallah demeyi ihmal etmiyor, bir ömür mutluluklar diliyoruz!

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